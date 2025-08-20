‘Piratas’ roban a Pemex 50 equipos de respiración autónoma en plataforma Akal-R, Campeche

Petróleos Mexicanos (Pemex) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) un abordaje no autorizado en la plataforma Akal-R, ubicada en la Sonda de Campeche.

Asaltan plataforma Akal-R de Pemex en Campeche

A través de un comunicado, la empresa productiva del Estado detalló que los hechos ocurrieron la noche del lunes alrededor de las 22:00 horas, cuando la administración de la instalación reportó la presencia de individuos ajenos al centro de trabajo que amagaron a personal y sustrajeron cerca de 50 equipos de respiración autónoma.

No hubo heridos, sin embargo, tres empleados sufrieron crisis nerviosa.

A pesar de que la Secretaría de Marina (Semar) activó el Protocolo General de Atención a Eventos en las Instalaciones Marinas y Costeras de Pemex, “no fue posible localizar” a los responsables.

Además de la denuncian ante la FGR, la paraestatal anunció que reforzará la seguridad y vigilancia en la zona para prevenir nuevos incidentes en instalaciones estratégicas de hidrocarburos.

El robo ocurrió en el Activo de Extracción Cantarell, uno de los complejos petroleros más emblemáticos del país.

Trabajadores exigen seguridad

Tras el asalto Víctor Matías Hernández Colunga, secretario del trabajo y líder de la Sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), solicitó que las autoridades colaboren para crear estrategias y evitar ataques.

Vemos con preocupación que el nivel de violencia de las personas que de manera ilegal abordan las plataformas, con el objetivo de robar, que va en aumento, poniendo en riesgo no solo a las instalaciones con detonaciones de arma de fuego, sino también del personal que se encuentra a bordo

"No vamos a esperar que tengamos que lamentar que compañeros obreros sean lesionados o que puedan perder la vida en estos ataques, por ello alzamos la voz que exigir que se desarrollan más acciones de vigilancia, patrullaje y monitoreo remoto de las instalaciones marinas de Pemex en la Sonda de Campeche, las cuales se consideran estratégicas”, agregó el secretario general de la Sección 47 del STPRM, Antonio Toledo.

¿Cuántos asaltos en alta mar ha sufrido Pemex?

El pasado 15 de febrero, la plataforma Zaap Delta-D, ubicada en el complejo Ku-Maloob-Zaap, fue atacada por un grupo de ocho hombres armados, conocidos como “piratas modernos”.

Aunque los trabajadores no sufrieron heridas, fueron amenazados y al menos dos de ellos requirieron traslado médico debido a crisis nerviosas.

Recientemente, el 28 de junio de 2025, otro grupo armado irrumpió en una plataforma y un buque en la misma zona de la Sonda de Campeche, de donde sustrajeron herramientas y equipo antes de escapar a bordo de tres lanchas rápidas.

