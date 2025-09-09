Avance lento y pocos trenes en terminales de varias líneas del Metro CDMX

Si vas a utilizar el transporte público esta mañana de martes te recomendamos tomar previsiones pues la línea 3, 12 y B del Metro CDMX presentan retrasos de hasta 20 minutos, además, hay aglomeraciones lo que complica el abordaje de trenes.

Líneas con retrasos de más de 5 minutos

Usuarios reportan que en la línea 3 los trenes están tardando en salir hasta 10 minutos y el andén está muy lleno en Indios Verdes. Además, en la estación Tláhuac el convoy tarda en salir hasta 20 minutos.

En la línea 7 el tren está tardando en salir más de 8 minutos y en la línea 9 los operadores están haciendo esperar más de 10 minutos a los usuarios para poder avanzar.

Línea 2 y B sin trenes en terminales

También se reporta que en la línea B no hay trenes con dirección a Buenavista y los que hay están detenidos en otras estaciones.

En la línea 2 no hay ningún convoy en las terminales y ya hay aglomeraciones.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/40hQvX027w — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 9, 2025

Así que si planeas utilizar algunas de las líneas antes mencionadas es mejor que tomes previsiones o busques alternativas viales para que llegues a tiempo a tu destino.

¿Qué es la dosificación de usuarios?

El Sistema de Transporte Colectivo ( STC ) implementa la dosificación de usuarios cuando hay aglomeraciones y consiste en prohibir la entrada a la estación para evitar poner en riesgo a las personas que se encuentran cerca de la línea amarilla en el andén.

Una vez que la zona de vías se despeja se vuelve a permitir el libre paso de usuarios en la estación. Para conocer en qué estaciones se implementa es importante que te mantengas atento a las redes sociales del Metro CDMX.

¿Cómo va el avance en el Metrobús?

El Metrobús informó qué el servicio de las 7 líneas opera sin mayores contratiempo; sin embargo, se reportan aglomeraciones y retrasos en Indios Verdes y El Caminero. Además, en la línea 2 hay alta afluencia de usuarios en Tepalcates.

