Avance lento y pocos trenes en terminales de varias líneas del Metro CDMX

Cuando hay aglomeraciones, el Sistema de Transporte Colectivo implementa la dosificación de usuarios, conoce en qué consiste y en qué estaciones aplica.

Líneas del Metro CDMX con retrasos y aglomeraciones
X: @chavez73742
Actualizado el 09 septiembre 2025 07:57hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

Si vas a utilizar el transporte público esta mañana de martes te recomendamos tomar previsiones pues la línea 3, 12 y B del Metro CDMX presentan retrasos de hasta 20 minutos, además, hay aglomeraciones lo que complica el abordaje de trenes.

Líneas con retrasos de más de 5 minutos

Usuarios reportan que en la línea 3 los trenes están tardando en salir hasta 10 minutos y el andén está muy lleno en Indios Verdes. Además, en la estación Tláhuac el convoy tarda en salir hasta 20 minutos.

En la línea 7 el tren está tardando en salir más de 8 minutos y en la línea 9 los operadores están haciendo esperar más de 10 minutos a los usuarios para poder avanzar.

tarjeta recargar celular
Línea 2 y B sin trenes en terminales

También se reporta que en la línea B no hay trenes con dirección a Buenavista y los que hay están detenidos en otras estaciones.

En la línea 2 no hay ningún convoy en las terminales y ya hay aglomeraciones.

Así que si planeas utilizar algunas de las líneas antes mencionadas es mejor que tomes previsiones o busques alternativas viales para que llegues a tiempo a tu destino.

¿Qué es la dosificación de usuarios?

El Sistema de Transporte Colectivo ( STC ) implementa la dosificación de usuarios cuando hay aglomeraciones y consiste en prohibir la entrada a la estación para evitar poner en riesgo a las personas que se encuentran cerca de la línea amarilla en el andén.

Una vez que la zona de vías se despeja se vuelve a permitir el libre paso de usuarios en la estación. Para conocer en qué estaciones se implementa es importante que te mantengas atento a las redes sociales del Metro CDMX.

Tarjeta de Movilidad del Metro CDMX
¿Cómo va el avance en el Metrobús?

El Metrobús informó qué el servicio de las 7 líneas opera sin mayores contratiempo; sin embargo, se reportan aglomeraciones y retrasos en Indios Verdes y El Caminero. Además, en la línea 2 hay alta afluencia de usuarios en Tepalcates.

Metro CDMX
Metrobús CDMX
Transporte público
