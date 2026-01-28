De Insurgentes al AICM; zonas de CDMX a evitar para no quedar atrapado por bloqueos y marchas hoy 28 de enero
¿Sales hoy? El miércoles 28 de enero será complicado en la alcaldía Cuauhtémoc, Iztacalco y el Sur; revisa los puntos de mayor conflicto antes de salir de casa.
Este miércoles 28 de enero, la movilidad en la Ciudad de México (CDMX) se verá seriamente afectada por la combinación de marchas, concentraciones, rodadas ciclistas y eventos masivos, lo que provocará cierres parciales, bloqueos intermitentes y tránsito lento en distintas alcaldías desde primeras horas del día y hasta la noche.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomiendan evitar zonas críticas, usar aplicaciones de navegación en tiempo real y salir con mayor anticipación, especialmente si se circula por vialidades primarias.
Afectaciones viales hoy en Cuauhtémoc y Centro Histórico
La alcaldía Cuauhtémoc será la más impactada durante toda la jornada debido a concentraciones y alta actividad gubernamental.
Concentraciones desde las 09:00 horas y cierres intermitentes en:
- Eje Central
- 5 de Mayo
- Donceles
- República de Argentina
- Restricciones en accesos al Zócalo
Además, alta carga vehicular por citas agendadas en dependencias públicas
Por la noche:
- Eventos en Auditorio BlackBerry
- Frontón México
- Teatro Metropólitan
Además, hay programadas rodadas ciclistas desde el Caballito que afectarán Reforma, Juárez y Balderas.
Marcha y bloqueos en Insurgentes Sur, Álvaro Obregón
En el sur de la ciudad, Insurgentes Sur será uno de los puntos más complicados del día.
Marcha a partir de las 10:00 horas
- Trayecto: Estación Olivo del Metrobús a Barranca del Muerto
- Posibles bloqueos: carriles centrales y laterales de Insurgentes Sur
- Zona más afectada: Guadalupe Inn
Afectaciones en Venustiano Carranza y accesos al AICM
La zona oriente también registrará afectaciones relevantes, principalmente al mediodía y por la tarde.
Concentración en San Lázaro desde las 13:00 horas y las vialidades con impacto:
- Congreso de la Unión
- Eduardo Molina
Más tarde, rodada motociclista con destino al AICM, por lo que se prevé tránsito lento en accesos al aeropuerto.
Rodadas y cierres parciales en Iztacalco, Iztapalapa y Benito Juárez
Durante la tarde y noche, estas alcaldías tendrán afectaciones intermitentes.
Vialidades con posibles cierres:
- Río Churubusco
- Añil
- Plutarco Elías Calles
- Circuito Interior
- Tlalpan
- Eje 5 Sur
Los cierres se darán principalmente bajo puentes y en jardineras centrales, por mesas informativas y rodadas ciclistas.
Se registra bloqueo en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez por presencia de manifestantes
Afectaciones en Gustavo A. Madero y Tlalpan
En la alcaldía Gustavo A. Madero habrá rodadas ciclistas por la tarde-noche tendrá afectaciones en:
- Calzada de los Misterios
- Wilfrido Massieu
- Vialidades rumbo a Miguel Hidalgo
Por otro lado, en Tlalpan, desde las 06:00 horas, rodada ciclista en la Carretera Picacho-Ajusco , por lo que se prevé tránsito lento durante la mañana y cierres locales por la tarde en Ejidos de San Pedro Mártir.
Zonas críticas a evitar
- Centro Histórico
- Insurgentes Sur
- Río Churubusco
- Accesos al AICM
- Paseo de la Reforma por la noche
