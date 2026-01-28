De Insurgentes al AICM; zonas de CDMX a evitar para no quedar atrapado por bloqueos y marchas hoy 28 de enero

Este miércoles 28 de enero, la movilidad en la Ciudad de México (CDMX) se verá seriamente afectada por la combinación de marchas, concentraciones, rodadas ciclistas y eventos masivos, lo que provocará cierres parciales, bloqueos intermitentes y tránsito lento en distintas alcaldías desde primeras horas del día y hasta la noche.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomiendan evitar zonas críticas, usar aplicaciones de navegación en tiempo real y salir con mayor anticipación, especialmente si se circula por vialidades primarias.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Afectaciones viales hoy en Cuauhtémoc y Centro Histórico

La alcaldía Cuauhtémoc será la más impactada durante toda la jornada debido a concentraciones y alta actividad gubernamental.

Concentraciones desde las 09:00 horas y cierres intermitentes en:



Eje Central

5 de Mayo

Donceles

República de Argentina

Restricciones en accesos al Zócalo

Además, alta carga vehicular por citas agendadas en dependencias públicas

Por la noche:



Eventos en Auditorio BlackBerry

Frontón México

Teatro Metropólitan

Además, hay programadas rodadas ciclistas desde el Caballito que afectarán Reforma, Juárez y Balderas.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miércoles 28 de enero en la #CiudadDeMéxico.

🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/5pMt0ngrlv — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 28, 2026

Marcha y bloqueos en Insurgentes Sur, Álvaro Obregón

En el sur de la ciudad, Insurgentes Sur será uno de los puntos más complicados del día.

Marcha a partir de las 10:00 horas



Trayecto : Estación Olivo del Metrobús a Barranca del Muerto

Posibles bloqueos: carriles centrales y laterales de Insurgentes Sur

Zona más afectada: Guadalupe Inn

Afectaciones en Venustiano Carranza y accesos al AICM

La zona oriente también registrará afectaciones relevantes, principalmente al mediodía y por la tarde.

Concentración en San Lázaro desde las 13:00 horas y las vialidades con impacto:



Congreso de la Unión

Eduardo Molina

Más tarde, rodada motociclista con destino al AICM, por lo que se prevé tránsito lento en accesos al aeropuerto.

Rodadas y cierres parciales en Iztacalco, Iztapalapa y Benito Juárez

Durante la tarde y noche, estas alcaldías tendrán afectaciones intermitentes.

Vialidades con posibles cierres:



Río Churubusco

Añil

Plutarco Elías Calles

Circuito Interior

Tlalpan

Eje 5 Sur

Los cierres se darán principalmente bajo puentes y en jardineras centrales, por mesas informativas y rodadas ciclistas.

Se registra bloqueo en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez por presencia de manifestantes

Afectaciones en Gustavo A. Madero y Tlalpan

En la alcaldía Gustavo A. Madero habrá rodadas ciclistas por la tarde-noche tendrá afectaciones en:



Calzada de los Misterios

Wilfrido Massieu

Vialidades rumbo a Miguel Hidalgo

Por otro lado, en Tlalpan, desde las 06:00 horas, rodada ciclista en la Carretera Picacho-Ajusco , por lo que se prevé tránsito lento durante la mañana y cierres locales por la tarde en Ejidos de San Pedro Mártir.

Zonas críticas a evitar

Centro Histórico

Insurgentes Sur

Río Churubusco

Accesos al AICM

Paseo de la Reforma por la noche

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.