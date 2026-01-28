inklusion.png Sitio accesible
Ciudades con más tráfico y en las que más tiempo se pierde en traslados

El tráfico en las grandes ciudades es cada vez más pesado y los automovilistas pierden decenas de horas varados.

Las ciudades con más tráfico en el mundo
Top 10 de ciudades con más tráfico en el mundo|Getty Images
Ciudad

Escrito por:  Itandehui Cervantes

En todas las grandes ciudades del mundo hay tráfico debido a que hay muchos autos y TomTom Traffic Index 2025 reveló cuáles son los países con más tránsito y cuánto tiempo pierden las personas en sus traslados.

Top de ciudades con más tráfico en el mundo

El estudio analiza el desempeño de 500 ciudades del mundo y la CDMX es la que más tránsito vehicular registra, estos son los 10 primeros lugres:

  • Ciudad de México, México con 75.9%
  • Bengaluru, India con 74.4%
  • Lodz, Polonia con 72.8%
  • Pune, India con 71.1%
  • Lublin, Polonia con 70.4%
  • Bogotá, Colombia con 69.6%
  • Arequipa, Perú con 69.5%
  • Lima, Perú con 69.3%
  • Bangkok, Tailandia con 67.9%

Cabe mencionar que el tráfico en la CDMX disminuyó 3.6% respecto a 2024 pero sigue siendo un problema importante. En el caso de México, la capital no es la única ciudad con altos índices de tráfico pues también se encuentran:

  • Guadalajara en el lugar 17 con 63.3%
  • Monterrey en el lugar 111 con 48%
  • Tijuana en el lugar 118 con 47.4%
  • León en el lugar 186 con 42.5%
  • Ecatepec en el lugar 197 con 41.8%
  • Puebla en el lugar 211 con 41%

¿Cuánto tiempo pierden los automovilistas en el tráfico?

En la CDMX los automovilistas pierden 184 horas al año y la velocidad promedio es de 17.4 kilómetros por hora; en Bengaluru, India alrededor de 168 horas y en Dublín, Irlanda 191 horas.

  • Lodz, Polonia: 135 horas
  • Pune, India: 152 horas
  • Lublin, Polonia: 117 horas
  • Bogotá, Colombia: 154 horas
  • Arequipa, Perú: 154 horas
  • Lima, Perú: 195 horas
  • Bangkok, Tailandia: 115 horas

