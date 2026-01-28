Ciudades con más tráfico y en las que más tiempo se pierde en traslados
El tráfico en las grandes ciudades es cada vez más pesado y los automovilistas pierden decenas de horas varados.
En todas las grandes ciudades del mundo hay tráfico debido a que hay muchos autos y TomTom Traffic Index 2025 reveló cuáles son los países con más tránsito y cuánto tiempo pierden las personas en sus traslados.
Top de ciudades con más tráfico en el mundo
El estudio analiza el desempeño de 500 ciudades del mundo y la CDMX es la que más tránsito vehicular registra, estos son los 10 primeros lugres:
- Ciudad de México, México con 75.9%
- Bengaluru, India con 74.4%
- Lodz, Polonia con 72.8%
- Pune, India con 71.1%
- Lublin, Polonia con 70.4%
- Bogotá, Colombia con 69.6%
- Arequipa, Perú con 69.5%
- Lima, Perú con 69.3%
- Bangkok, Tailandia con 67.9%
Cabe mencionar que el tráfico en la CDMX disminuyó 3.6% respecto a 2024 pero sigue siendo un problema importante. En el caso de México, la capital no es la única ciudad con altos índices de tráfico pues también se encuentran:
- Guadalajara en el lugar 17 con 63.3%
- Monterrey en el lugar 111 con 48%
- Tijuana en el lugar 118 con 47.4%
- León en el lugar 186 con 42.5%
- Ecatepec en el lugar 197 con 41.8%
- Puebla en el lugar 211 con 41%
¿Cuánto tiempo pierden los automovilistas en el tráfico?
En la CDMX los automovilistas pierden 184 horas al año y la velocidad promedio es de 17.4 kilómetros por hora; en Bengaluru, India alrededor de 168 horas y en Dublín, Irlanda 191 horas.
- Lodz, Polonia: 135 horas
- Pune, India: 152 horas
- Lublin, Polonia: 117 horas
- Bogotá, Colombia: 154 horas
- Arequipa, Perú: 154 horas
- Lima, Perú: 195 horas
- Bangkok, Tailandia: 115 horas
