Sal con anticipación porque reportan retrasos en líneas A, 1 y 3 del Metro CDMX

Los usuarios del Metro CDMX reportan retrasos de más de 15 minutos en las líneas y aglomeraciones en las terminales hoy miércoles.

Se registran retrasos en el Metro CDMX hoy 28 de enero
Usuarios tomen precauciones porque los trenes tardan en pasar en varias líneas del Metro CDMX hoy 28 de enero.|@MetroCDMX | X
Ciudad

Escrito por:  Adriana Pacheco

¿Usarás el Metro? Toma precauciones y sal con anticipación porque hoy se reportan retrasos de hasta 15 minutos en varias líneas, sobre todo en la A, que va de Pantitlán a La Paz; la 1, de Pantitlán a Observatorio y la 3, de Indios Verdes a Universidad.


¿Qué pasa en la Línea 3?

Usuarios de la zona norte de la capital reportan retrasos severos en la Línea 3 porque no pasan los trenes en dirección a Universidad, y según ellos, las estaciones que registran más aglomeraciones son:

  • Indios Verdes
  • Guerrero
  • Hidalgo
  • Centro Médico
  • Zapata
  • Miguel Ánguel de Quevedo

¿Qué pasa en la estación Tláhuac?

Usuarios que se encuentran en la Línea 12 señalan que parece que la terminal Tláhuac no da servicio, ya que los trenes se tardan en salir a dirección Mixcoac. El andén ya está saturado y conforme pasa el tiempo el número de personas en la estación aumenta.

Línea 8 a reventar por retrasos de trenes

La Línea 8 está saturada, debido a la alta afluencia de personas y los trenes que tardan en pasar. Algunas de las estaciones que están repletas son:

  • Garibaldi
  • Chabacano
  • Santa Anita
  • Atlalilco
  • Cerro de la Estrella

