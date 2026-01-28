Sal con anticipación porque reportan retrasos en líneas A, 1 y 3 del Metro CDMX

¿Usarás el Metro? Toma precauciones y sal con anticipación porque hoy se reportan retrasos de hasta 15 minutos en varias líneas, sobre todo en la A, que va de Pantitlán a La Paz; la 1, de Pantitlán a Observatorio y la 3, de Indios Verdes a Universidad.



¿Qué pasa en la Línea 3?

Usuarios de la zona norte de la capital reportan retrasos severos en la Línea 3 porque no pasan los trenes en dirección a Universidad, y según ellos, las estaciones que registran más aglomeraciones son:

Indios Verdes

Guerrero

Hidalgo

Centro Médico

Zapata

Miguel Ánguel de Quevedo

Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 3.



Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar, usa las palancas con responsabilidad y sólo en caso de alguna emergencia. — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 28, 2026

¿Qué pasa en la estación Tláhuac?

Usuarios que se encuentran en la Línea 12 señalan que parece que la terminal Tláhuac no da servicio, ya que los trenes se tardan en salir a dirección Mixcoac. El andén ya está saturado y conforme pasa el tiempo el número de personas en la estación aumenta.

Buen día, la estación terminal Tláhuac no da servicio, hay muchísimos usuarios en espera del avance de los trenes. — Jorge Emilio (@xolivaresl) January 28, 2026

Línea 8 a reventar por retrasos de trenes

La Línea 8 está saturada, debido a la alta afluencia de personas y los trenes que tardan en pasar. Algunas de las estaciones que están repletas son:

Garibaldi

Chabacano

Santa Anita

Atlalilco

Cerro de la Estrella

L8 está a full la unidad no llega a la estación está demorando demasiado tomen sus precauciones pic.twitter.com/r66F0oa82O — Leon (@LeonSK2523) January 28, 2026

