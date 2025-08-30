Arma plan: Hoy No Circula sabatino se suspende este 30 de agosto en CDMX y Edomex

Este 30 de agosto el Hoy No Circula sabatino quedará oficialmente suspendido en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), pues por ser el quinto sábado del mes el programa de circulación no aplicará para algunos automovilistas en las 16 alcaldías de la capital y 18 municipios conurbados de la entidad mexiquense.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) señaló que todos los autos que cuenten con holograma de verificación 1 podrán circular con normalidad este último sábado del mes.

¿Para quienes aplica el Hoy No Circula este sábado 30 de agosto en CDMX y Edomex?

Pese a lo antes mencionado, el calendario de las autoridades señala que el Hoy No Circula aplica para todos los vehículos con holograma de verificación 2, por lo cual las restricciones se mantienen para esos autos el 30 de agosto de este 2025 en un horario específico.

Es importante señalar que estas restricciones se mantienen para los vehículos antes mencionados, debido a que son considerados como algunos de los que más gases contaminantes emiten durante su circulación en la CDMX y el Edomex.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Los automóviles que se verán afectados por este programa de circulación, deberán respetar esta normativa estipulada en el reglamento en un horario que va de las 5:00 a las 22:00 horas de este sábado 30 de agosto.

Será a partir de las 22:00 horas del sábado y hasta la 5:00 de la mañana del lunes 1 de septiembre, que el Hoy No Circula retomará sus restricciones habituales como cada inicio de semana.

Multas por no respetar el Hoy No Circula en CDMX

Los automovilistas que no respeten este programa de movilidad, se pueden hacer acreedores a una multa que va de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción y en conformidad con el valor actual de la UMA.

Es importante señalar que las autoridades de tránsito están facultados en remitir al corralón al vehículo infractor. Será justo en estos depósitos que se deberá efectuar el pago correspondiente de la multa.

Municipios del Edomex en donde aplica el Hoy No Circula

Como bien se mencionó anteriormente, el Hoy No Circula no aplica en todos los municipios del Edomex, por lo cual las restricciones se dan las siguientes demarcaciones:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

