PILARES abre registro para estudiar gratis y en línea la prepa
Si estás interesado en estudiar la prepa en línea, esta es tu oportunidad, no importa tu edad o lugar de residencia.
La Dirección General del Bachillerato, a través de Prepa en Línea-SEP ofrece un servicio gratuito para todas las personas que quieran cursar su bachillerato en línea, conoce cuáles son los requisitos y cómo aplicar.
Requisitos y documentación para estudiar la prepa en línea
Para participar en la convocatoria de la
Prepa en Línea-SEP
deberás cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser mexicano y en caso de ser extranjero demostrar tu estancia legal en el país
- Contar con certificado de secundaria o equivalente
- Tener dos correos electrónicos válidos personales que no se hayan usado en convocatorias anteriores
- Acta de nacimiento
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
Además, es importante que tengas un equipo de cómputo que pueda cargar documentos y que cuente con conexión a internet. Es indispensable contar con un sistema operativo Windows 10 o macOS Catalina o superiores. Puedes acceder desde dispositivos móviles con Android 5.0 o iOS 11 o superiores. Algunas actividades requieren programa específicos de computadora.
¿Cómo me registro?
El registro estará disponible desde ahora y hasta el 4 de febrero y debes ingresar al siguiente enlace donde deberás ingresar tus datos y la documentación requerida.
Posteriormente tendrás que contestar un cuestionario socioeconómico y al concluir se mostrará en la pantalla un folio de registro que te dará acceso a tus claves para el módulo propedéutico.
Las claves de acceso se otorgarán del 6 al 8 de febrero y el módulo propedéutico se cursará del 9 al 18 de febrero. Los resultados se publicarán del 20 al 25 de febrero y en esas mismas fechas te podrás inscribir.
Tendrás que subir la siguiente documentación con un peso máximo de 1 MB cada uno:
- Fotografía tipo credencial en formato JPG
- Certificado de secundaria anverso y reverso
- Comprobante de domicilio
