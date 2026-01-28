PILARES abre registro para estudiar gratis y en línea la prepa

La Dirección General del Bachillerato, a través de Prepa en Línea-SEP ofrece un servicio gratuito para todas las personas que quieran cursar su bachillerato en línea, conoce cuáles son los requisitos y cómo aplicar.

Requisitos y documentación para estudiar la prepa en línea

Para participar en la convocatoria de la Prepa en Línea-SEP deberás cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mexicano y en caso de ser extranjero demostrar tu estancia legal en el país

Contar con certificado de secundaria o equivalente

Tener dos correos electrónicos válidos personales que no se hayan usado en convocatorias anteriores

Acta de nacimiento

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Además, es importante que tengas un equipo de cómputo que pueda cargar documentos y que cuente con conexión a internet. Es indispensable contar con un sistema operativo Windows 10 o macOS Catalina o superiores. Puedes acceder desde dispositivos móviles con Android 5.0 o iOS 11 o superiores. Algunas actividades requieren programa específicos de computadora.

¿Cómo me registro?

El registro estará disponible desde ahora y hasta el 4 de febrero y debes ingresar al siguiente enlace donde deberás ingresar tus datos y la documentación requerida.

Posteriormente tendrás que contestar un cuestionario socioeconómico y al concluir se mostrará en la pantalla un folio de registro que te dará acceso a tus claves para el módulo propedéutico.

Las claves de acceso se otorgarán del 6 al 8 de febrero y el módulo propedéutico se cursará del 9 al 18 de febrero. Los resultados se publicarán del 20 al 25 de febrero y en esas mismas fechas te podrás inscribir.

Tendrás que subir la siguiente documentación con un peso máximo de 1 MB cada uno:



Fotografía tipo credencial en formato JPG

Certificado de secundaria anverso y reverso

Comprobante de domicilio

