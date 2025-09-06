Bloqueos y rodadas en CDMX este sábado; calles que estarán cerradas

En la CDMX hasta en fin de semana hay bloqueos y manifestaciones y para hoy sábado 6 de septiembre de 2025 se tienen previstas 13 concentraciones en 5 alcaldías, algunas de las avenidas más afectadas serán Paseo de la Reforma, Insurgentes y La Viga por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones.

Calles cerradas por bloqueos en CDMX hoy

Estas son las manifestaciones que se llevarán a cabo hoy:

Alcaldía Cuauhtémoc

Durante el día en Av. Juárez (Palacio de Bellas Artes), colonia Centro.

10:00 horas en Av. Juárez 50, colonia Centro Histórico. Rumbo: Plaza de la Constitución s/n (Zócalo).

12:00 horas en: Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico; Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, colonia Tabacalera Av. Paseo de la Reforma 41, colonia Guerrero; Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, colonia Centro.

13:00 horas en Eje Central Lázaro Cárdenas 17 , colonia Ex Hipódromo de Peralvillo.

15:00 horas en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez (Ángel de la Independencia).

Alcaldía Coyoacán

10:00 horas en Av. Insurgentes Sur 3000, Circuito Ciudad Universitaria, Ciudad Universitaria.

Alcaldía Álvaro Obregón

10:00 horas en Av. Insurgentes Sur y Av. de la Paz, colonia Chimalistac.

Alcaldía Xochimilco

12:00 horas en Francisco Goytia y Av. 16 de Septiembre, colonia Santiago Tepalcatlalpan. Rumbo a Av. Guadalupe I. Ramírez 5 colonia El Rosario.

¿En qué alcaldías de CDMX habrá rodadas hoy?

Alcaldía Coyoacán

20:00 horas en Circuito Estadio Azteca 3465, colonia Santa Úrsula Coapa.

Alcaldía Cuauhtémoc

21:00 horas en Calz. de la Viga 44 , colonia Esperanza.

Alcaldía Iztapalapa

20:00 horas en Calle 71 1, colonia Santa Cruz Meyehualco.

20:30 horas en Av. Guelatao, colonia Ejército de Oriente Indeco II.

¿Cómo reportar un bache en CDMX?

Cada vez más común encontrar baches en calles de CDMX y por ello, la Agencia Digital de Innovación Pública puso a disposición varios canales para realizar reportes:

Chatbot de LOCATEL mandando un mensaje al número 55 5658 1111 donde tu reporte será atendido de forma rápida y sencilla.

En la página 311locatel.cdmx.gob.mx deberás adjuntar la ubicación del bache y una fotografía del mismo.

Llamar al *0311 donde una operadora te pedirá información para realizar el reporte.

App CDMX, solo tendrás que enviar la foto y ubicación del bache.

Operativo en CDMX para detectar coches con placas tapadas o modificadas [VIDEO] Elementos de la subsecretaría de tránsito de la SSC realizaron un operativo para detectar autos con placas tapadas y modificadas en CDMX y aplicar multas.

