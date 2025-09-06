Bloqueos y rodadas en CDMX este sábado; calles que estarán cerradas
Si vas a salir este sábado planea bien tu ruta para que no te quedes atrapado en el tráfico pues habrá manifestaciones en diferentes alcaldías de CDMX.
En la CDMX hasta en fin de semana hay bloqueos y manifestaciones y para hoy sábado 6 de septiembre de 2025 se tienen previstas 13 concentraciones en 5 alcaldías, algunas de las avenidas más afectadas serán Paseo de la Reforma, Insurgentes y La Viga por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones.
Calles cerradas por bloqueos en CDMX hoy
Estas son las manifestaciones que se llevarán a cabo hoy:
Alcaldía Cuauhtémoc
Durante el día en Av. Juárez (Palacio de Bellas Artes), colonia Centro.
10:00 horas en Av. Juárez 50, colonia Centro Histórico. Rumbo: Plaza de la Constitución s/n (Zócalo).
12:00 horas en: Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico; Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, colonia Tabacalera Av. Paseo de la Reforma 41, colonia Guerrero; Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, colonia Centro.
13:00 horas en Eje Central Lázaro Cárdenas 17 , colonia Ex Hipódromo de Peralvillo.
15:00 horas en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez (Ángel de la Independencia).
Alcaldía Coyoacán
10:00 horas en Av. Insurgentes Sur 3000, Circuito Ciudad Universitaria, Ciudad Universitaria.
Alcaldía Álvaro Obregón
10:00 horas en Av. Insurgentes Sur y Av. de la Paz, colonia Chimalistac.
Alcaldía Xochimilco
12:00 horas en Francisco Goytia y Av. 16 de Septiembre, colonia Santiago Tepalcatlalpan. Rumbo a Av. Guadalupe I. Ramírez 5 colonia El Rosario.
¿En qué alcaldías de CDMX habrá rodadas hoy?
Alcaldía Coyoacán
20:00 horas en Circuito Estadio Azteca 3465, colonia Santa Úrsula Coapa.
Alcaldía Cuauhtémoc
21:00 horas en Calz. de la Viga 44 , colonia Esperanza.
Alcaldía Iztapalapa
20:00 horas en Calle 71 1, colonia Santa Cruz Meyehualco.
20:30 horas en Av. Guelatao, colonia Ejército de Oriente Indeco II.
