Hoy No Circula CDMX y Edomex: Estos carros no podrán salir de casa este martes 19 de agosto

El Hoy No Circula de este martes 19 de agosto aplica en la Ciudad de México (CDMX) y 18 municipios del Estado de México (Edomex). Este programa busca reducir los niveles de contaminación y mejorar la movilidad urbana. Si te preguntas qué autos no circulan hoy, qué placas tienen restricciones o de cuánto es la multa, en adn40 encontrarás toda la información.

¿Qué autos no circulan martes 19 de agosto?

Mañana no podrán circular los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, hologramas 1 y 2, en un horario de 5:00 a 22:00 horas. Esta medida aplica tanto en la CDMX como en el Edomex.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Están libres de la restricción los autos con hologramas 0 y 00, así como eléctricos, híbridos, motocicletas, autos antiguos, transporte público, de emergencia y con placas para personas con discapacidad.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en 18 municipios conurbados del Edomex, entre ellos Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chalco, Chimalhuacán y Texcoco.

Horarios en que no aplica el Hoy No Circula

La restricción no aplica de 22:01 a 4:59 horas. Fuera de ese rango de tiempo, los autos pueden circular libremente por la CDMX y el Edomex.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

La multa por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex es de 20 a 30 UMA, lo que equivale aproximadamente a $2 mil 171 a $3 mil 257 pesos.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula para vehículos foráneos?

Los autos foráneos deben descansar conforme al calendario oficial. Además, tienen restricción de lunes a viernes de 5:00 a 11:00 horas y no circulan ningún sábado de 5:00 a 22:00 horas si no cuentan con Pase Turístico.

Fechas de verificación y reemplacamiento en la CDMX

Los autos con engomado amarillo deben verificar en julio y agosto; los de color rosa en septiembre y octubre; los rojos en noviembre y diciembre.

¿Qué puedo hacer si perdí o me robaron mis placas en CDMX?

Debes levantar un acta ante el Ministerio Público y acudir a la Secretaría de Movilidad (Semovi) para solicitar un nuevo trámite de placas.

El Hoy No Circula martes 19 de agosto busca disminuir la contaminación en la capital y municipios conurbados. Recuerda revisar si tu auto tiene restricción para evitar sanciones.

