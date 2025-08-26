Bloqueos y marchas provocarán cierres viales en 5 alcaldías de CDMX hoy

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX dio a conocer que hoy 26 de agosto habrá 13 bloqueos y marchas en 5 alcaldías y avenidas como Paseo de la Reforma e Insurgentes se verán afectadas.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones , los bloqueos y manifestaciones provocarán cierres viales en avenidas importantes, conoce la lista de calles que estarán cerradas hoy.

¿En qué alcaldías de CDMX habrá bloqueos hoy?

Las alcaldías donde habrá bloqueos y manifestaciones hoy son:

Alcaldía Cuauhtémoc

Alcaldía Gustavo A. Madero

Alcaldía Xochimilco

Alcaldía Benito Juárez

Alcaldía Iztapalapa

¿Qué calles de CDMX estarán cerradas por bloqueos hoy?

A las 06:15 horas habrá manifestación en Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera.

En Plaza de la República, colonia Tabacalera ( Monumento a la Revolución ) habrá una concentración a las 08:00 horas.

A las 10:00 horas habrá una concentración en Donceles y Allende, colonia Centro Histórico y en Prol. Constitución 58A, colonia La Concha habrá una manifestación.

También habrá una concentración a las 11:00 horas en Jaime Nunó 155, colonia Loma la Palma; en Av. Río Churubusco 601, colonia Xoco y en Diagonal 20 de Noviembre 294, colonia Obrera.

A las 12:00 horas habrá una concentración en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico y en Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, colonia Centro.

En Plaza de la Constitución y 5 de Febrero, colonia Centro Histórico ( Zócalo Capitalino ) habrá una manifestación a las 13:00 horas.

A las 16:00 horas habrá una concentración-marcha en Av. Paseo de la Reforma, colonia Juárez rumbo a Av. Juárez 50, colonia Centro Histórico.

Durante el día habrá una concentración en Av. Reforma 100, colonia Lomas de San Lorenzo.

¿Qué exigen los manifestantes?

Los manifestantes tienen diversas peticiones entre las que destacan dar con los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa . El colectivo “Hasta encontrarles” exige iniciar una brigada de búsqueda generalizada de personas desaparecidas en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El Movimiento Indígena y Popular de la CDMX exige espacios dignos para los artesanos del Centro Histórico. Organizaciones en apoyo a Palestina exigen medidas de seguridad dentro del Centro Comercial Mitikah tras el desplome de un elevador.

¿Qué avenidas son las más transitadas en CDMX?

Los capitalinos consideran que las calles y avenidas más transitadas en la CDMX son:

Avenida Insurgentes

Paseo de la Reforma

Periférico

Eje Central

Viaducto

Por ello, se recomienda a los automovilistas tomar previsiones y consultar en dónde habrá bloqueos y manifestaciones para evitar quedarse varado en el tráfico.

