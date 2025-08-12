Se entregan Jorge y Jesua “N”, jóvenes acusados de violar a Susan Saravia en Campeche

Luego de que la joven Susan Saravia hiciera público que fue víctima de violación a manos de uno de sus amigos y dos personas más, este martes 12 de agosto la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGE) dio a conocer que se entregaron dos los sujetos señalados como los responsables.

Fue a través de un comunicado emitido por medio de las diferentes plataformas de las redes sociales, que las autoridades de Campeche confirmaron que Jorge y Jesua “N” se presentaron de manera voluntaria a las oficinas de la FGE.

Se entregan Jorge y Jesua “N”, acusados de violación contra Susan Saravia en Campeche [VIDEO] La Fiscalía General de Campeche informó que Jorge y Jesua “N” se entregaron este martes 12 de agosto tras ser acusados públicamente de violar a Susan Saravia.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Se entregan jóvenes acusados de violación en caso Susan Saravia

De acuerdo con lo mencionado por las autoridades estatales los dos sujetos señalados como responsables de violación contra la joven Susan Saravia, serán puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, esto con la finalidad de que se determine su situación legal conforme a los derechos establecidos.

En seguimiento a las investigaciones por el delito de villación tumultuaria en agravio de la ciudadana Susan “N”, este día se presentaron de manera voluntaria ante esta institución Jorge “N” y Jesua “N”, quienes se encuentran relacionados con los hechos referidos -se lee en el comunicado de la Fiscalía de Campeche.

Comunicado. pic.twitter.com/3tYhPjTZHu — Fiscalía General del Estado de Campeche (@fgecam) August 12, 2025

¿Qué se sabe del caso de la joven Susan Saravia?

De acuerdo con la información que surgió tras la denuncia pública de Susan Saravia, la violación de la joven de 22 años de edad ocurrió el pasado 30 de marzo en un departamento de la zona de San Francisco, Campeche, esto tras acudir a un antro con amigos.

La víctima señaló que si bien no quería que su caso se hiciera público, acudió a la denuncia vía redes sociales debido a que sus agresores “tienen muchos contactos en la Fiscalía, tienen personas que los encubren”, lo cual elevó aún más la tensión sobre el caso.

¿Quiénes son Jorge y Jesua “N”?

De acuerdo con la información que ha surgido vía redes sociales y medios nacionales, los agresores tienen vínculos con figuras políticas de Morena en el estado de Campeche.

Se señaló que estos jóvenes en su momento trabajaron en campañas electorales, además de que sus familiares cuentan con cargos en el gobierno estatal, lo cual habría hecho que el caso se tornara lento pese a que la denuncia se hizo un día después de la violación.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.