Dos líneas del Metro CDMX con retrasos de 10 minutos; Metrobús con aglomeraciones

Si vas a utilizar el Metro o Metrobús CDMX hoy miércoles 27 de agosto de 2025, te recomendamos tomar previsiones debido a que dos líneas tienen retrasos de por lo menos 5 minutos, las más afectadas por aglomeraciones son la 3, 7, 8, 9 y B.

Líneas del Metro CDMX con retrasos y aglomeraciones

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), las líneas que registran afectaciones son:

Línea 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, A y B con retrasos de 5 minutos. Mientras que la línea 3 reporta retrasos de 6 minutos. Usuarios señalan que en algunas estaciones los retrasos son de más de 10 minutos, además la línea B registra lento avance y aglomeraciones.

En la línea 7 con dirección a El Rosario se reporta lento avance, el convoy se queda detenido alrededor de 5 minutos en cada estación. La línea A con dirección a Pantitlán tiene retrasos de 5 minutos y el tren se queda detenido varios minutos en cada estación.

¿Cómo va el avance en el Metrobús?

Respecto al Metrobús CDMX , se reporta que no hay grandes afectaciones, el servicio en las 7 líneas es regular.

Algunos usuarios señalan que en la línea 2 hay retrasos y aglomeraciones en la estación Tepalcates. En la línea 1 con dirección a Dr. Gálvez hay aglomeraciones.

¿Cómo recargar la Tarjeta de Movilidad Integrada?

Cabe mencionar que el ingreso al Metrobús puede ser de 4 formas:



Tarjeta de Movilidad Integrada

Tarjeta de débito o crédito

Celular con NFC

Reloj Inteligente

La Tarjeta de Movilidad Integrada tiene un costo de 21 pesos, la recarga mínima es de 6 pesos y la máxima de 500 pesos.

Puedes recargar directamente en las máquinas que hay en las estaciones solo debes seguir los siguientes pasos:



Inserta la tarjeta

Deposita la cantidad que deseas recargar

Espera a que cargue, verifica el saldo en pantalla

Retira la tarjeta

En caso de que quieras comprar una Tarjeta de Movilidad solo deberás:

Presionar el botón “comprar” en la máquina

Deposita el costo y la cantidad que deseas recargar

Retira la tarjeta recargada en el compartimiento inferior

Es muy importante que consideres que las máquinas no dan cambio por lo que debes ingresar la cantidad exacta que deseas recargar.

