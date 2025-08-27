Estas serán las manifestaciones hoy, 27 de agosto de 2025, en la CDMX; vialidades afectadas y rutas alternas

Las manifestaciones hoy 27 de agosto de 2025 en la CDMX incluyen bloqueos, marchas y rodadas ciclistas en distintas alcaldías. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que habrá concentraciones desde temprana hora, cierres parciales de calles principales y presencia de colectivos en distintos puntos de la capital.

En adn40 te decimos los lugares, horarios, demandas y rutas alternas para que los conductores puedan anticipar su trayecto y evitar el tráfico en CDMX.

¿Qué manifestaciones se esperan hoy 27 de agosto de 2025 en la CDMX?

La agenda de movilizaciones incluye colectivos feministas, estudiantiles y organizaciones sociales. Entre ellos, el colectivo Hasta Encontrarles con actividades desde estaciones del Metro, el movimiento Antorchista con cadenas humanas y colectivos en defensa de Palestina.

También habrá presencia de ex trabajadores de Ruta 100, la colectiva En Llamas de la UNAM y organizaciones que exigirán políticas de vivienda.

¿A qué hora se esperan manifestaciones hoy?

Desde las 06:15 horas comenzarán las primeras concentraciones, principalmente en estaciones del Metro como Chabacano y Deportivo 18 de Marzo.

Durante la mañana y tarde, entre las 10:00 y 13:00 horas, habrá mayor número de marchas y cierres en alcaldías como Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán.

¿Qué exigen los manifestantes de hoy en la CDMX?

Las demandas varían, desde búsqueda de personas desaparecidas, creación de espacios de consumo regulado de cannabis, pagos pendientes a ex trabajadores, hasta denuncias por desalojos y exigencias de vivienda digna.

Otros grupos exigirán seguridad en el centro comercial Mitikah, así como acciones políticas en solidaridad con Palestina.

Calles cerradas por las manifestaciones del 27 de agosto de 2025

Se esperan cierres intermitentes en Paseo de la Reforma, Congreso de la CDMX, Ángel de la Independencia, Alameda Central y calzada Ignacio Zaragoza.

En la zona centro también habrá bloqueos en inmediaciones del Zócalo, Secretaría de Gobierno y Senado de la República.

¿Qué alcaldías tendrán marchas y bloqueos hoy 27 de agosto de 2025?

Las principales afectaciones se concentrarán en Cuauhtémoc, aunque también habrá movilizaciones en Gustavo A. Madero, Xochimilco, Iztapalapa, Benito Juárez, Coyoacán e Iztacalco.

En cada una de estas demarcaciones se esperan marchas y bloqueos que complicarán la circulación.

Alternativas viales por marchas y bloqueos en CDMX

Para evitar el tráfico, la SSC recomienda usar Circuito Interior, Viaducto, Eje 3 Oriente y Periférico como rutas alternas.

En el centro histórico, se sugiere circular por avenida Chapultepec y calzada de Tlalpan en lugar de Reforma y 20 de Noviembre.

Rodadas ciclistas programadas hoy 27 de agosto de 2025

Cinco rodadas ciclistas están confirmadas. Entre ellas, salidas desde Reforma a la Caseta La Venta, Picacho Ajusco y Paseo de la Reforma rumbo a distintos destinos.

Habrá actividades nocturnas con salida desde el Ángel de la Independencia y el Parque México, lo que generará afectaciones viales adicionales.

¿Qué autos no circulan hoy?

El programa Hoy No Circula aplica este miércoles 27 de agosto a vehículos con terminación de placas 3 y 4, engomado rojo y holograma de verificación 1 y 2.

La SSC recomendó planear los traslados con anticipación debido a las restricciones de movilidad y las manifestaciones programadas.

