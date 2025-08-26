Italika busca a mujer que conducía dinosaurio en las calles de la CDMX para increíble sorpresa

Una vez Salvador Dalí dijo que México era un lugar más surrealista que sus pinturas, y no se equivocó. Basta salir un día a las calles de la CDMX para encontrar escenas que uno nunca habría imaginado, y el de una señora manejando un dinosaurio en la calle es un ejemplo perfecto.

Sí, el video de una mujer que maneja un dinosaurio automático en las calles de CDMX se hizo viral en poco tiempo por lo surreal de la escena. Además, su hijo iba atrás de ella. Así, la empresa de Italika no se quedó de brazos cruzados y ahora buscan a esa mujer para una gran sorpresa.

La sorpresa por la que Italika busca a la mujer que conducía el dinosaurio

La famosa “dinopilota” se hizo viral y ahora Italika la está buscando para regalarle un “dinocasco” que haría juego con su peculiar vehículo y completaría un estilo único.

Con esto, la mujer se convertiría en una ITALIKAsauria, por lo que piden ayuda a través de redes sociales para identificarla y dar una sorpresa que puede ser todavía mejor.

🚨 Atención pilotos jurásicos🚨

Estamos en búsqueda de esta Dinopilota para una próxima #ITALIKAsauria 🦖✨

Imagínense rodar con un dinocasco a juego, ¡sería un hit en estas calles jurásicas! 🛵🔥



Si alguien la ha visto, no se guarde el secreto… ¡pásennos el dato que la… https://t.co/ebjjhieGF4 — ITALIKA (@ItalikaOficial) August 25, 2025

¿Cómo son esos dinosaurios automáticos que se han hecho famosos en CDMX?

Desde hace un par de años, estos dinosaurios automáticos se han convertido en una tendencia en la Ciudad de México, aunque suelen ser de uso exclusivo en las plazas y centros comerciales.

Son vehículos automáticos que están adornados por fuera como si fueran dinosaurios, que son un atractivo para los niños pequeños; no pueden ir a altas velocidades, pero sirven para trasladarse de un punto a otro.

¿Se puede manejar un dinosaurio automático en las calles de CDMX?

Hasta ahora, no existe ninguna regulación en CDMX que permita o prohíba manejar un dinosaurio automático, sin embargo, el gobierno capitalino sí ha buscado establecer lineamientos para los scooters, bicicletas y motos eléctricas, una categoría en la que, quizá, podría entrar este dinosaurio, aunque no alcanza la velocidad para ello.

