Los tres mejores módulos para tramitar la licencia de conducir permanente en CDMX los sábados

Desde que se anunció el trámite de la licencia de conducir permanente de la Ciudad de México (CDMX) en este 2025, los módulos de atención de la Secretaría de Movilidad (Semovi) se inundaron de solicitudes de citas y demás trámites para poder contar con el documento oficial.

Actualmente existen módulos de atención en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Tlalpan que cuentan con las mejores calificaciones por parte de los usuarios, esto gracias a la rapidez de los trámites, amabilidad y disponibilidad de los trabajadores de la misma Semovi.

¿Cuáles son los tres mejores módulos de Semovi para la licencia permanente?

De acuerdo con las calificaciones que lanza Google sobre ciertos productos y servicios, los mejores centros para tramitar la licencia de conducir permanente en este 2025 son los módulos móviles de Control Vehicular número 20, 29 y 5 ubicados dentro de la misma CDMX.

¿Dónde están los tres mejores módulos de Semovi para la licencia permanente?

Como bien se mencionó en un inicio, cada uno de éstos módulos se ubican dentro de tres diferentes alcaldías de la CDMX. La ubicación exacta de estas zonas de atención al ciudadano son las siguientes:

Módulo Móvil de Control Vehicular número 5: en C. Cam. a Nextengo número 78, en Santa Cruz Acayucan, alcaldía Azcapotzalco

Módulo Móvil de Control Vehicular número 20: dentro de Paseo Acoxpa en la alcaldía Tlalpan

Módulo Móvil de Control Vehicular número 29: en Jesús García 50, Buenavista de la alcaldía Cuauhtémoc

Costo de la licencia permanente de CDMX en 2025

Es importante mencionar que el costo de la licencia permanente que se entrega en la CDMX es de mil 500 pesos, los cuales se deben pagar en los módulos vehiculares correspondientes en la capital.

Requisitos para tramitar la licencia permanente de la CDMX

Más allá del pago correspondiente por la licencia permanente, las y los conductores que quieran contar con este documento oficial deben cumplir con los siguientes requisitos ante las autoridades capitalinas:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de vigencia

CURP

Comprobante de pago

Examen teórico (en caso de aplicar)

¿Hasta cuándo se podrá tramitar la licencia permanente de la CDMX?

Vale la pena mencionar que será hasta el último día de este 2025 que las y los capitalinos podrán tramitar la licencia de conducir permanente, esto por decreto oficial anunciado por las autoridades de la CDMX.

