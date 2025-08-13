CDMX: Las cámaras de fotomultas no solo sancionan exceso de velocidad, también estas infracciones

Las cámaras de fotomultas regresaron a la Ciudad de México (CDMX) y con ellas, un sistema inteligente para sancionar a los conductores que incumplen con el reglamento de tránsito. La mayoría solo se preocupan por ellas al no respetar el límite de velocidad, pero pueden captar otras acciones que ameritan pagar miles de pesos.

Recordemos que las cámaras de las fotomultas cuentan con una sistema de radares que detectan a los vehículos y las infracciones que cometen, por lo que se encuentran colocadas en zonas estratégicas. Registran el incidente y después envían la multa al dueño del auto.

Las infracciones que detectan las cámaras de las fotomultas

Cuando nos presentaron las fotomultas nos hicieron creer que servían para que los conductores nunca rebasaran los límites de velocidad, sin embargo, pasamos por alto que también pueden detectar las siguientes infracciones:



Pasarse un alto

Invadir el paso peatonal

Circular en sentido contrario

Estacionarse en doble fila

‘Apartar lugar’

Vueltas prohibidas

Circular sin espejos laterales

Invadir carriles de transporte público o ciclovías

Y funcionarán igual que una multa por exceso de velocidad, en donde se enviará el registro a los conductores, con su respectiva evidencia, fecha y hora del momento en el que ocurrió.

Costo de las infracciones que registran las cámaras de las fotomultas

Por si fuera poco, se trata de infracciones que pueden superar los 5 mil pesos, por lo que a los conductores no les saldrá nada barato el incumplir con alguna de ellas:



Circular en un auto sin espejos laterales: $1024 pesos

‘Apartar lugar’ y evitar que alguien se estacione: $2389 pesos

Estacionarse en doble fila: $3340 pesos

Pasarse un alto: $4779 pesos

Invadir carriles u obstruir a contraflujo: De $4342 a $65,15 pesos

Así que ahora debes considerar que todo esto puede quedar registrado en las famosas “ fotomultas ”, por lo que la mejor recomendación será siempre respetar el reglamento de tránsito y manejar con prudencia.

