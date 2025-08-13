Hallan sin vida a Alfredo Domínguez Omaña; fue a visitar a su papá y nunca regresó

Alfredo Domínguez Omaña fue hallado sin vida tras haber sido reportado como desaparecido desde el pasado 26 de julio; medios locales reportan que se detuvo a cuatro personas involucradas en el homicidio.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas ( RNPDNO ) en el primer semestre de 2025 se registró un aumento del 18%, el Edomex es el estado con más desapariciones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Qué se sabe del caso de Alfredo Domínguez Omaña?

Según la familia de Alfredo Domínguez Omaña , el hombre de 64 años viajó del municipio de Metepec, Edomex a la colonia Doctores en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX para visitar a su papá.

Norma, esposa de Alfredo, dijo a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que creyeron que se había quedado a dormir con su papá pues no regresó. Le mandaron mensaje y le llamaron y nunca contestó.

Posteriormente, Norma recibió un mensaje en el que decía “Dame chance dos horas y dile a (…), por favor”, esto encendió las alarmas pues Alfredo nunca había usado la expresión “dame chance”.

La mujer avisó a más familiares y todos intentaron comunicarse con Alfredo pero ninguno tuvo éxito.

Denuncian desaparición de Alfredo Domínguez Omaña

Norma, llamó a la casa de su suegro y le indicaron que Alfredo se había ido alrededor de las 20:30 horas, por lo que acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para reportar la desaparición.

Según la ficha de búsqueda de personas de Edomex, a Alfredo Domínguez Omaña se le vio por última vez en la autopista México-Toluca a la altura del kilómetro 37.5 en el municipio de Ocoyoacac.

Mientras que la ficha de la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX señala que se le vio por última vez en la colonia Doctores.

Encuentran dos cuerpos en casa de la alcaldía Venustiano Carranza [VIDEO] Este sábado se localizaron dos cuerpos al interior de una casa en la alcaldía Venustiano Carranza, presuntamente, un hombre asesinó a su esposa y después se quitó la vida

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.