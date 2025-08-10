Lluvias, tormentas eléctricas y muchas inundaciones; así será el clima de hoy 11 de agosto en México

El clima en México sigue igual de rudo que otros días, con lluvias intensas en la mayoría de los estados de la República y con inundaciones aseguradas en puntos clave de la capital del país. Acá en adn40 te contamos todo para que puedas salir de casa lo más precavido posible.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Clima: Estados con fuertes lluvias este 11 de agosto en México

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias en los estados serán de la siguiente intensidad:



Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm) : Oaxaca y Chiapas.

: Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México, Puebla, Campeche y Yucatán.

: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México, Puebla, Campeche y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur y Coahuila.

: Baja California Sur y Coahuila. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

¿A qué hora va a llover?

Por si fuera poco, se espera que la mayoría de las tormentas ocurran entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche, lo que afectaría directamente actividades como la salida del trabajo para millones de personas. Asimismo, se espera que en algunos puntos la lluvia se pueda mantener hasta la madrugada.

Es así que si tienes que salir temprano de casa, lo mejor será usar al menos un paraguas, ya que en la mayoría de las entidades las tormentas serán muy fuertes y esto afectaría los servicios de transporte público y la circulación.

¿Cómo será el clima en CDMX hoy 11 de agosto?

Para la Ciudad de México se tiene prácticamente asegurado un día con mucha lluvia en la mayoría de sus alcaldías, con posibles picos de intensidad en zonas específicas. De hecho, recordemos que por este clima con lluvias, servicios como el del Metro han tenido que interrumpir su servicio en algunas estaciones.

¿Cuándo termina la temporada de lluvias en México?

Por si fuera poco, todavía nos quedan varias semanas con lluvias en la capital del país, ya que según el SMN, se espera que la temporada de lluvias llegue a su fin hasta finales del mes de noviembre, aunque su intensidad ya no sería la misma desde octubre.

¿Cuándo comienza el invierno en México?

Todavía falta mucho tiempo para que llegue el invierno , ya que oficialmente lo haría a partir del mes de diciembre, así que tocará seguir aguantando un clima con lluvia durante varios meses.

Estado de emergencia en varias partes del mundo por fuertes lluvias [VIDEO] Las tormentas de los últimos días han traído fuertes afectaciones en Guanajuato y otras partes del mundo

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.