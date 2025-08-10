VIDEO: Explosión en Línea 2 del Metro CDMX provoca cierre de estaciones

Se cayó el cielo en la Ciudad de México (CDMX) y, de nueva cuenta, esto provocó que el servicio del Metro tuviera afectaciones. En esta ocasión, se registró una explosión en la Línea 2, específicamente, antes de llegar a la estación de San Antonio Abad, provocando cierre de estaciones por cuestiones de seguridad.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Metro CDMX: Video de la explosión en la Línea 2

La escena parece sacada de una película, pero una vez más, la realidad supera a la ficción. Durante una tarde con intensas lluvias, se registró una fuerte explosión en la Línea 2 del Metro CDMX, la cual fue grabada por los usuarios que estaban en la estación San Antonio Abad.

Reportan #explosión y llamas en las vías de la Línea 2 del #Metro, cerca de la estación San Antonio Abad, con dirección #Taxqueña.



El #fuego ya fue controlado. pic.twitter.com/ai2wugrh98 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 11, 2025

El fuego pudo ser controlado poco después, además de que la lluvia ayudó a evitar que se hiciera más grande, sin embargo, el Metro tendrá que hacer una revisión eléctrica y, gracias a eso, el servicio en algunas estaciones se ha detenido.

Línea 2: Estaciones cerradas tras explosión en Metro CDMX

Poco después de la explosión, el Sistema de Transporte Colectico (STC) informó a través de sus redes sociales que implementarán servicio provisional en los tramos de: Cuatro Caminos - Pino Suárez y en Tasqueña - Xola.

Esto se debe a que no habrá servicio en las estaciones de:



San Antonio Abad

Chabacano

Viaducto

Realizarán una revisión del sistema eléctrico y las estaciones mencionadas estarán cerradas hasta nuevo aviso, por lo que piden a los usuarios tomar precauciones.

#AvisoMetro

Por revisión del sistema eléctrico, se implementa servicio provisional en la Línea 2 en dos tramos: Cuatro Caminos–Pino Suárez y Tasqueña–Xola.



Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecen sin servicio hasta nuevo aviso.



Toma previsiones y… — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 11, 2025

Inundaciones en Metro CDMX

Por si fuera poco, además de las afectaciones en la Línea 2, usuarios también han denunciado que hay inundaciones dentro de varias estaciones del Metro CDMX. Una de las más afectadas es la de San Lázaro, en donde se conectan la Línea B y la Línea 1.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.