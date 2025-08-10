inklusion.png Sitio accesible
VIDEO: Explosión en Línea 2 del Metro CDMX provoca cierre de estaciones

Las fuertes lluvias en la CDMX han provocado una explosión en la Línea 2 del Metro, la cual fue registrada por los usuarios que esperaban el tren.

Explosión en Línea 2 del Metro CDMX
Captura
Actualizado el 10 agosto 2025 22:07hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Marco Antonio Campuzano

Se cayó el cielo en la Ciudad de México (CDMX) y, de nueva cuenta, esto provocó que el servicio del Metro tuviera afectaciones. En esta ocasión, se registró una explosión en la Línea 2, específicamente, antes de llegar a la estación de San Antonio Abad, provocando cierre de estaciones por cuestiones de seguridad.

Metro CDMX: Video de la explosión en la Línea 2

La escena parece sacada de una película, pero una vez más, la realidad supera a la ficción. Durante una tarde con intensas lluvias, se registró una fuerte explosión en la Línea 2 del Metro CDMX, la cual fue grabada por los usuarios que estaban en la estación San Antonio Abad.

El fuego pudo ser controlado poco después, además de que la lluvia ayudó a evitar que se hiciera más grande, sin embargo, el Metro tendrá que hacer una revisión eléctrica y, gracias a eso, el servicio en algunas estaciones se ha detenido.

Línea 2: Estaciones cerradas tras explosión en Metro CDMX

Poco después de la explosión, el Sistema de Transporte Colectico (STC) informó a través de sus redes sociales que implementarán servicio provisional en los tramos de: Cuatro Caminos - Pino Suárez y en Tasqueña - Xola.

Esto se debe a que no habrá servicio en las estaciones de:

  • San Antonio Abad
  • Chabacano
  • Viaducto

Realizarán una revisión del sistema eléctrico y las estaciones mencionadas estarán cerradas hasta nuevo aviso, por lo que piden a los usuarios tomar precauciones.

Inundaciones en Metro CDMX

Por si fuera poco, además de las afectaciones en la Línea 2, usuarios también han denunciado que hay inundaciones dentro de varias estaciones del Metro CDMX. Una de las más afectadas es la de San Lázaro, en donde se conectan la Línea B y la Línea 1.

CDMX
Metro CDMX
Marco Antonio Campuzano

