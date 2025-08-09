No paran las tormentas: CDMX activa alerta púrpura por lluvias extremas en Álvaro Obregón

La noche de este sábado 9 de agosto, el Gobierno de la Ciudad de México activó la Alerta Púrpura debido al pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en la alcaldía Álvaro Obregón.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

A lo largo del día ha aumentado la peligrosidad de las lluvias en la capital del país. En un inició se alertó a la población por una alerta amarilla, una hora más tarde pasó a roja y, hasta las 20:00 horas (tiempo local), se anunció que ya era púrpura.

Trueno retumba en la tierra y se confunde con sismo

Las lluvias que han caído esta tarde han sido eléctricas; no obstante, uno de los rayos provocó que se cimbrara la tierra en la demarcación Álvaro Obregón y se confundiera con un sismo.

De acuerdo a la app SkyAlert, a las 18:08 horas se registró un sismos en Las Águilas, por lo que lanzó la alerta de microsismo; sin embargo, anunciaron que fue una confusión debido a que no se trató de un movimiento telúrico.

“La notificación emitida hoy, a las 6:18 p.m. por microsismo en CDMX, fue causada por un trueno, no por un sismo. Les recordamos que este es un desarrollo experimental que está sujeto a errores”, se pudo leer.

Vecinos de Cuautitlán Izcalli “bajo el agua” por fuertes lluvias [VIDEO] Varias familias de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, resultaron afectadas por las intensas lluvias que han azotado a la entidad en las últimas horas.

Lluvia provocó el retraso del partido América vs Querétaro

Debido a las fuertes lluvias en la capital del país, las autoridades de la Liga MX anunciaron que se retrasaba el inicio del partido entre América y Querétaro.

Aunque originalmente estaba programado para las 19:00 horas, se decidió que éste inicie a las 20:30 horas (tiempo local); sin embargo, tras el anuncio de la alerta púrpura no se ha notificado si sufrirá alguna modificación.

Otras zonas de la CDMX afectadas por las fuertes lluvias

Además de la alcaldía Álvaro Obregón, se inundó la Calzada Ignacio Zaragoza y Cayetano Andrade, en la alcaldía Iztapalapa; de acuerdo con las autoridades, policías auxilian a automovilistas y peatones.

Aunado a lo anterior, debido a la tormenta eléctrica se suspendió el servicio de la Línea 3 del Cablebús.

¿Qué es la Alerta Púrpura?

La Alerta Púrpura es el nivel más alto del sistema de semáforo de alerta meteorológica en la Ciudad de México, implementado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC):

Se activa ante eventos hidrometeorológicos extremos, como:



Lluvias intensas que superan los 70 mm por metro cuadrado en 24 horas

por metro cuadrado en 24 horas Vientos superiores a 80 km/h y caída de granizo de tamaño considerable

de tamaño considerable Capacidad de generar inundaciones graves, corrientes rápidas, arrastre de escombros y hasta deslaves

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.