En vivo del eclipse solar que oscurecerá el cielo hoy 12 de agosto

El eclipse solar de hoy 12 de agosto es uno de los fenómenos astronómicos más destacados del 2026 y aunque solo se podrá observar en algunas partes de Europa, Groenlandia y Rusia, en México podrás verlo a través de la transmisión en vivo de la NASA.

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En vivo gratis del eclipse solar hoy 12 de agosto

De acuerdo con la NASA, el eclipse se desarrollará durante el día y su trayecto avanzará de este a oeste y comenzará a las 11:15 horas, pero llegará a su punto máximo alrededor de las 12:30 horas.

La luna cubrirá por completo la cara visible del Sol y oscurecerá por completo el cielo. Es uno de los espectáculos más sorprendentes y si no te lo quieres perder, puedes seguir la transmisión en vivo aquí.

It's a great time to tune in and stream space with us!



Don't miss out — keep an eye on https://t.co/z1RgZwQkWS for the latest updates on how to watch the total solar eclipse, our upcoming rocket launches and spacewalks, and other live events. pic.twitter.com/j2j9GQkAGy — NASA (@NASA) August 6, 2026









Curiosidades del eclipse solar

En la antigua Grecia, el eclipse solar era considerado como una señal de ira de los dioses.

Mientras que en el caso de la antigua China, estos fenómenos se consideraban presagios celestiales que anunciaban el futuro del emperador y predecirlos era muy importante.

En las fábulas vikingas, se creía que el dios del sol era perseguido por el lobo Skoll y cuando lo atrapaba se producía el eclipse y las personas debían golpear ollas y sartenes para ahuyentar al lobo.

Otro dato curioso es que el número máximo de eclipses solares es de 5 por año y se producen al menos 2 por año en algún lugar de la Tierra.

De acuerdo con una investigación de la Universidad de Dallas, dentro de unos 600 millones de años los eclipses dejarán de ocurrir por las mareas terrestres y la desaceleración de la rotación de la Tierra. La Luna estará demasiado lejos de la Tierra para cubrir el Sol.

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