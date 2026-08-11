¿Temblará durante septiembre en México? Esto dice la ciencia tras los terremotos en Venezuela, Colombia y Japón

Los recientes terremotos registrados en Venezuela, Colombia y Japón vulven a despertar la pregunta que cada año cobra fuerza en México: ¿Es posible que ocurra un gran sismo durante el mes de septiembre?

La respuesta de la ciencia es clara al señalar que no existe una evidencia científica que permita predecir que México tendrá un terremoto de gran magnitud en septiembre de 2026.

La coincidencia de varios temblores de consideración en diversos países, tampoco permite establecer una relación que indique que otro terremoto ocurra próximamente en territorio mexicano.

Sismicidad semanal: del 3 al 9 de agosto de 2026 pic.twitter.com/WFYfIfUCtk — Sismológico Nacional (@SSNMexico) August 10, 2026

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¿México podría tener un terremoto en septiembre de 2026?

El hecho de que se registre un terremoto en México es un fenómeno latente pero no porque sea el mes de septiembre ni por los recientes terremotos en Colombia, Venezuela y Japón.

Cabe recordar que México se encuentra en una zona de elevada actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Norteamérica, Cocos, Rivera, Pacífico y Caribe; por ello es que un sismo puede ocurrir en cualquier momento del año.

El problema es que actualmente no existe un método científico confiable para determinar con anticipación el día, lugar y magnitud de un terremoto. El Servicio Sismológico Nacional de la UNAM incluso mantiene en su portal la advertencia acerca de que los sismos no pueden predecirse.

¿Por qué septiembre está relacionado con los sismos?

Esta percepción tiene una explicación histórica, ya que Mexico ha registrado terremotos destructivos durante el mes de septiembre, entre ellos los del 19 de septiembre de 1985 y 2017, además de otros movimientos ocurridos durante ese mes.

Sin embargo, especialistas de la UNAM señalan que septiembre no concentra una mayor actividad sísmica que otros meses; la repetición de terremotos importantes en determinadas fechas es una coincidencia histórica no una regla científica.

Por ahora los terremotos de Venezuela, Colombia y Japón no permiten anticipar un sismo en México. La recomendación científica sigue siendo la misma: estar preparados durante todo el año, conocer las rutas de evacuación y contar con un plan familiar de protección civil.

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