¿Dónde ver gratis en vivo el eclipse solar en México?

Ya falta menos para uno de los fenómenos astronómicos más esperados del 2026, el eclipse solar total del 12 de agosto y si quieres disfrutarlo, te decimos dónde puedes verlo gratis.

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¿Dónde ver el eclipse solar?

Cabe destacar que el eclipse solar total será visible principalmente en España, Portugal, Islandia y Groenlandia pero si quieres verlo desde México la NASA transmitirá en vivo y gratis el fenómeno astronómico.

La transmisión en el sitio web oficial de la NASA empezará a las 11:15 de la mañana y el eclipse tendrá una duración de 2 minutos y 18 segundos en su punto máximo pero en total durará alrededor de 264 minutos.

NASA realizará experimentos durante el eclipse

La agencia espacial tiene previsto que un avión de gran altitud WB-57 equipado con cuatro cámaras de alta resolución perseguirá la sombra de la Luna desde unos 15 mil metros de altura lo que permitirá estudiar la corona solar y las prominencias solares.

También se llevará a cabo un lanzamiento de 86 globos en Islandia y España que tienen como objetivo estudiar la forma en la que el eclipse afecta la capa límite de la tierra.

En España se pondrán en el aire seis de los 86 globos y estarán equipados con cámaras 360 grados e instrumentos para medir el ozono ya que se ha demostrado que disminuye este gas durante la fase de la totalidad del eclipse. Este tipo de fenómenos ayudan a entender más sobre el espacio, la formación del espacio y de la vida en la Tierra.

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