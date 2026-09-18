¡De plátano y amaranto! Cervezas nutritivas y de sabores creadas por científicos de la UNAM

¿Te imaginas probar una cerveza de plátano, calabaza o amaranto? pues un equipo de investigadores de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) están desarrollando esta bebida.

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UNAM crea cervezas nutritivas

Agustín Reyo Herrera, responsable de equipo y Planta Piloto Educacional de Cerveza instalado en los laboratorios de Ingeniería Química lidera a un equipo que se encuentra desarrollando esta bebida.

Por ahora se ha experimentado con la cerveza a base de plátano sobremadurado que es fuente de potasio y fibra dietética. De acuerdo con los expertos, cada año se desperdician dos mil toneladas de esta fruta.

Por ello, se busca aprovecharla e incorporar carbohidratos fermentables para obtener una bebida nutritiva con un grado de alcohol no mayor al 8%. Se contiene 25% de la fruta y 75% de malta.

También se esta experimentando con otros alimentos como el camote, amaranto, yuca y calabaza que son fuentes de hierro y proteínas. Se valoran, estandarizan y cuantifican los nutrimentos y se determina la funcionalidad de los ingredientes.

Cerveza, la bebida favorita de los mexicanos

Cabe mencionar que México es el cuarto productor de cerveza a nivel mundial, de lo que se fabrica dos millones de hectolitros al año se vende a otras naciones.

La cerveza contiene algunos nutrientes pero no es una fuente de nutrición, aporta pequeñas cantidades de vitaminas como la niacina, riboflavina y ácido fólico, se puede encontrar potasio, magnesio y fósforo.

Una porción de cerveza aporta calorías y el alcohol afecta al organismo por lo que no es una bebida para hidratarse o nutrirse.

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