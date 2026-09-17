Hallan una pintura rupestre imposible; muestra un animal extinto millones de años antes que sus creadores

Un grupo de investigadores quedó impactado cuando analizaron una pintura rupestre imposible de aproximadamente 45 mil años de antigüedad en una cueva de Indonesia y encontraron una figura que, según algunos especialistas, recuerda a un animal extinto hace 200 millones de años antes de que existiera el ser humano. Entonces, ¿cómo lo pintaron?

El descubrimiento generó nuevas preguntas sobre el origen y el significado de esta obra prehistórica.

Científicos explican el posible origen de la pintura rupestre de un animal extinto

La imagen fue localizada en la isla de Sulawesi, una región que alberga algunas de las pinturas rupestres famosas más antiguas conocidas hasta ahora. La escena representa un cerdo verrugoso de Sulawesi, especie que aún existe, pero la silueta de otro animal presente en la pintura generó distintas interpretaciones debido a su parecido con criaturas prehistóricas.

Localizan la pintura rupestre más antiguo del mundo en Indonesia.

Se trata de un cerdo, concretamente un jabalí autóctono de la isla Indonesia de Sulawesi.



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Los científicos aclararon que no existe evidencia de que los antiguos habitantes hubieran encontrado y dibujado a un dinosaurio u otro animal extinto hace millones de años. La explicación apunta a un fenómeno de interpretación visual y a la forma en que el deterioro de la roca modifica las figuras con el paso del tiempo.

Gracias a una nueva técnica mediante láser y series de uranio se confirmó que la pintura tiene una antigüedad mínima de 45 mil a 51 mil años.

Los expertos explican que el supuesto animal “imposible” podría ser el resultado de varias capas de pigmento superpuestas, grietas naturales de la pared o fragmentos de la pintura que hoy ofrecen una apariencia distinta a la original. Es decir, la figura no demuestra que los antiguos humanos hayan encontrado animales extintos.

¿Qué son las pinturas rupestres?

Las pinturas rupestres son representaciones realizadas por grupos humanos prehistóricos sobre paredes y techos de cuevas utilizando pigmentos naturales, como óxidos minerales y carbón vegetal. Su función pudo estar relacionada con rituales, la caza, la transmisión de historias o la vida cotidiana de las primeras comunidades.

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