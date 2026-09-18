La mejor hora para ver a Venus en su máximo brillo desde México

Si eres de los que les gusta la astronomía, hoy viernes Venus alcanzará su máximo brillo y si quieres mirarlo, te decimos a qué hora se verá y algunas recomendaciones.

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¿A qué hora se verá Venus en su máximo brillo?

De acuerdo con el sitio web Star Walk, Venus alcanzará su máximo brillo poco después del atardecer de hoy y se verá desde el hemisferio sur. El 26% de su disco estará iluminado pero su pico de brillo será el 24 de septiembre cuando el planeta este iluminado un 21%.

Este planeta se encontrará en su máximo esplendor y en la CDMX se verá alrededor de las 18:52 horas y en Guadalajara a las 19:09 horas.

¿Por qué Venus es tan brillante?

Venus es una estrella blanca y deslumbrante porque refleja la luz solar, esta envuelto en nubes densas y brillantes que devuelven gran parte de la luz del Sol al espacio por ello resalta en el crepúsculo.

Además se encuentra relativamente ceca de la Tierra pero su brillo no es el mismo siempre ya que cambia su fase y distancia con nuestro planeta.

Este planeta esta cubierto de espesas nubes compuestas por gotas de ácido sulfúrico y el vapor de agua solo esta en cantidades mínimas en la atmósfera y reflejan el 77% de la luz solar que llega al planeta.

Es visible antes del amanecer o después del atardecer porque siempre esta cerca del Sol y orbita alrededor de esta estrella dentro de la órbita terrestre y desde nuestro punto de vista nunca cruza el cielo nocturno como Marte, Júpiter y Saturno.

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