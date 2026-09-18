Leopardus Tilcayo, origen, características y todo sobre esta fascinante nueva especie de “gato”

Por primera vez en más de un siglo se descubrió una nueva especie de felino silvestre que fue criado por una familia como si fuera un gato doméstico, se trata del Leopardus Tilcayo, te contamos todo sobre esta fascinante especie.

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¿Cómo descubrieron la nueva especie de gato?

El Leopardus Tilcayo fue descubierto cuando era una cría en un bosque de los Yungas de Bolivia donde una familia lo alimentaba con huevo y gallinas. Después fue llevado al Santuario de Vida Silvestre Senda Verde donde la bióloga Paola Nogales-Ascarrunz, exploradora de National Geographic y fundadora del Programa de Investigación de Félidos Bolivia lo observó y estudio.

Al principio, el genetista Eduardo Eizirik, de la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul, y el investigador Jonas Lescroart, de la Universidad de Amberes creyeron que era un Leopardus tignirus conocido como tigrillo o gato tigre, pero su ADN mostró que se trataba de una especie diferente.

Características del Leopardus Tilcayo

Tiene rostro pequeño

Orejas cortas y redondeadas

Bigotes largos

Manchas grandes similares a rosetas

Mide 46 centímetros de la cabeza al cuerpo

Pesa alrededor de 1,3 kilogramos

Para comprobar que se trataba de una nueva especie se compararon los genomas de 38 individuos del género Leopardus y se determinó que los gatos tigre sudamericanos están conformados por cinco especies distintas:

Leopardus guttulus

Leopardus emiliae

Leopardus pardinoides

Leopardus tigrinus

Leopardus Tilcayo

La separación evolutiva de Leopardus Tilcayo respecto a otros gatos tigre es de 1,4 millones de años y aún se desconoce qué comen, sobre su reproducción, distribución y tamaño poblacional. A través de cámaras trampa se buscará conocer más sobre este fascinante ejemplar.

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