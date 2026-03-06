Bombazo en la ciencia mexicana: la UNAM lidera un increíble ranking en México por este motivo

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha puesto el nombre de la ciencia mexicana muy en alto luego de posicionarse como la institución del país con mayor presencia en investigación científica dentro del Nature Index, uno de los rankings internacionales más reconocidos para medir la producción académica de alto impacto.

Este indicador analiza las publicaciones científicas realizadas en algunas de las revistas más influyentes del mundo, lo que coloca a la máxima casa de estudios entre los referentes de la investigación en México.

Estas contribuciones abarcan diversas áreas del conocimiento, desde ciencias naturales y física hasta biología, química y salud.

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La UNAM lidera el ranking científico en México

En la edición más reciente del Nature Index, que analiza el periodo comprendido entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, la UNAM registró 227 artículos científicos publicados en revistas internacionales de gran prestigio. Con ello alcanzó un Share de 51.39, el puntaje más alto entre las instituciones mexicanas evaluadas.

Esta métrica mide la participación real de una institución en la producción científica mundial, ya que distribuye el crédito de cada publicación entre las universidades o centros de investigación que participaron en el trabajo.

Los resultados muestran que una parte significativa de la investigación científica de alto nivel que se genera en México proviene de los laboratorios y grupos de investigación de la UNAM, lo que reafirma su liderazgo académico en el país.

La UNAM se colocó en lo más alto del ranking a nivel nacional. |Imagen Ilustrativa

Qué es el Nature Index y cómo se mide

El Nature Index es un indicador internacional que analiza la producción científica publicada en un grupo selecto de revistas consideradas entre las más influyentes del mundo. En total, el índice evalúa investigaciones difundidas en 145 revistas científicas especializadas en ciencias naturales y de la salud.

Para determinar la posición de cada institución se utilizan principalmente dos métricas:

Count: contabiliza el número total de artículos científicos en los que participa una institución.

contabiliza el número total de artículos científicos en los que participa una institución. Share: calcula la contribución proporcional de cada institución cuando un estudio tiene autores de diferentes universidades o centros de investigación.

Gracias a estos indicadores es posible medir no solo la cantidad de publicaciones científicas, sino también el peso real de cada institución en la generación de conocimiento.

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