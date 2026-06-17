Harvard lo confirma: lo que revela de ti no saludar al llegar a un lugar, según la psicología

La psicología social lleva décadas estudiando la interacción humana. Saludar al llegar a un espacio nuevo no es un simple gesto de cortesía: es una declaración de intenciones. Cuando alguien hace un saludo general al entrar, está marcando su presencia de forma pacífica y reduciendo la ansiedad natural que genera en el grupo la llegada de alguien nuevo.

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¿Qué dice la psicología sobre las personas que no saludan al llegar a un lugar?

Para el psicólogo Daniel Goleman, el saludo es una manifestación primaria de la inteligencia emocional y es una manera de expresar conciencia del entorno y respeto por los demás presentes. En otras palabras, saludar al ingresar a un nuevo ambiente es un modo de reconocer la existencia del grupo, de fomentar un clima de confianza y de facilitar la cooperación.

En cambio, no saludar puede interpretarse como una señal de hostilidad, arrogancia o inseguridad profunda incluso de manera inconsciente.

Sucede que, cuando se produce un saludo amistoso se activa la corteza prefrontal (un área del cerebro responsable del comportamiento social complejo), lo que facilita la comunicación y la resolución de conflictos.

Por otro lado, investigaciones de la Universidad de Harvard sugieren que los equipos donde el saludo matutino es cotidiano reportan niveles significativamente menores de estrés.

Tomar la iniciativa de saludar primero podría ser un reflejo de alta autoestima. (ChatGPT)

¿Qué revela de una persona tomar la iniciativa de saludar primero?

Por su parte, desde la Asociación Americana de Psicología (APA) explican que iniciar el saludo refleja una alta autoestima, o sea que la persona que da el primer paso al saludar demuestra que no teme al rechazo social.

De acuerdo con Harvard, un contacto visual directo y una sonrisa genuina multiplican los efectos psicológicos positivos de esa interacción inicial.

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