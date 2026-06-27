Luna de Ciervo, doble lluvia de meteoros y más fenómenos astronómicos impresionantes en julio

Si te gusta observar los fenómenos astronómicos, durante el mes de julio habrá varios que no te puedes perder y aquí te compartimos la guía completa con los mejores eventos celestes entre los que destacan la Luna de Ciervo y la doble lluvia de meteoros.
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Calendario de fenómenos astronómicos en julio
Hay dos eventos destacados en julio que no te puedes perder:
Luna llena del Ciervo que se podrá observar desde el atardecer y brillará toda la noche en la constelación de Capricornio el 29 de julio.
La doble lluvia de meteoros Delta Acuáridas del Sur y las Alta Capricórnidas que alcanzarán su punto máximo el 30 y 31 de julio, especialmente en el hemisferio sur.
- 2 de julio: Luna cerca de Plutón
- 4 de julio: Marte cerca de Urano
- 5 de julio: Marte entre las Pléyades y las Híades
- 6 de julio: Luna cerca de Neptuno
- 7 de julio: Cuarto menguante, Luna cerca de Saturno
- 9 de julio: Venus cerca de Régulo
- 10 de julio: Pléyades cerca de la Luna y Máximo de las Pegásidas
- 11 de julio: Luna cerca de Urano y de Marte
- 13 de julio: Mercurio en conjunción solar inferior y Marte cerca de Aldeberán
- 14 de julio: Luna nueva y Luna cerca de Pólux y Mercurio
- 15 de julio: Luna cerca de Júpiter
- 17 de julio: Luna cerca de Régulo y de Venus
- 21 de julio: Cuarto creciente y Luna cerca de Spica
- 22 de julio: Marte se alinea con Aldebarán y Elnath y Venus forma triángulo con Régulo y Denébola
- 23 de julio: Mercurio termina su movimiento retrógrado
- 24 de julio: Luna cerca de Antares
- 27 de julio: Juno y Plutón en oposición
- 28 de julio: Máximo de las Gamma Dracónidas
- 29 de julio: Luna llena y cerca de Plutón, máximo de las Piscis Austrínidas, Júpiter en conjunción con el Sol
- 31 de julio: Máximo de Delta Acuáridas del Sur y Alfa Capricórnidas
Fases de la Luna en julio
Mientras que el ciclo lunar será el siguiente:
- 7 de julio: Cuarto menguante, con telescopio se podrá observar la superficie lunar
- 14 de julio: Luna nueva, no será visible pero podrás ver objetos más débiles
- 21 de julio: Cuarto creciente, se observará con telescopio
- 29 de julio: Luna llena, saldrá al atardecer y permanecerá hasta el amanecer
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