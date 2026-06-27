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Luna de Ciervo, doble lluvia de meteoros y más fenómenos astronómicos impresionantes en julio

¿Qué podremos ver en el cielo en julio? Habrá varios eventos astronómicos hermosos que podrás admirar con prismáticos, telescopios y a simple vista.

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3 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Si te gusta observar los fenómenos astronómicos, durante el mes de julio habrá varios que no te puedes perder y aquí te compartimos la guía completa con los mejores eventos celestes entre los que destacan la Luna de Ciervo y la doble lluvia de meteoros.

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Calendario de fenómenos astronómicos en julio

Hay dos eventos destacados en julio que no te puedes perder:

Luna llena del Ciervo que se podrá observar desde el atardecer y brillará toda la noche en la constelación de Capricornio el 29 de julio.

La doble lluvia de meteoros Delta Acuáridas del Sur y las Alta Capricórnidas que alcanzarán su punto máximo el 30 y 31 de julio, especialmente en el hemisferio sur.

  • 2 de julio: Luna cerca de Plutón
  • 4 de julio: Marte cerca de Urano
  • 5 de julio: Marte entre las Pléyades y las Híades
  • 6 de julio: Luna cerca de Neptuno
  • 7 de julio: Cuarto menguante, Luna cerca de Saturno
  • 9 de julio: Venus cerca de Régulo
  • 10 de julio: Pléyades cerca de la Luna y Máximo de las Pegásidas
  • 11 de julio: Luna cerca de Urano y de Marte
  • 13 de julio: Mercurio en conjunción solar inferior y Marte cerca de Aldeberán
  • 14 de julio: Luna nueva y Luna cerca de Pólux y Mercurio
  • 15 de julio: Luna cerca de Júpiter
  • 17 de julio: Luna cerca de Régulo y de Venus
  • 21 de julio: Cuarto creciente y Luna cerca de Spica
  • 22 de julio: Marte se alinea con Aldebarán y Elnath y Venus forma triángulo con Régulo y Denébola
  • 23 de julio: Mercurio termina su movimiento retrógrado
  • 24 de julio: Luna cerca de Antares
  • 27 de julio: Juno y Plutón en oposición
  • 28 de julio: Máximo de las Gamma Dracónidas
  • 29 de julio: Luna llena y cerca de Plutón, máximo de las Piscis Austrínidas, Júpiter en conjunción con el Sol
  • 31 de julio: Máximo de Delta Acuáridas del Sur y Alfa Capricórnidas

Fases de la Luna en julio

Mientras que el ciclo lunar será el siguiente:

  • 7 de julio: Cuarto menguante, con telescopio se podrá observar la superficie lunar
  • 14 de julio: Luna nueva, no será visible pero podrás ver objetos más débiles
  • 21 de julio: Cuarto creciente, se observará con telescopio
  • 29 de julio: Luna llena, saldrá al atardecer y permanecerá hasta el amanecer

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