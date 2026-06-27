Luna de Ciervo, doble lluvia de meteoros y más fenómenos astronómicos impresionantes en julio

Si te gusta observar los fenómenos astronómicos, durante el mes de julio habrá varios que no te puedes perder y aquí te compartimos la guía completa con los mejores eventos celestes entre los que destacan la Luna de Ciervo y la doble lluvia de meteoros.

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Calendario de fenómenos astronómicos en julio

Hay dos eventos destacados en julio que no te puedes perder:

Luna llena del Ciervo que se podrá observar desde el atardecer y brillará toda la noche en la constelación de Capricornio el 29 de julio.

La doble lluvia de meteoros Delta Acuáridas del Sur y las Alta Capricórnidas que alcanzarán su punto máximo el 30 y 31 de julio, especialmente en el hemisferio sur.

2 de julio: Luna cerca de Plutón

4 de julio: Marte cerca de Urano

5 de julio: Marte entre las Pléyades y las Híades

6 de julio: Luna cerca de Neptuno

7 de julio: Cuarto menguante , Luna cerca de Saturno

, Luna cerca de Saturno 9 de julio: Venus cerca de Régulo

10 de julio: Pléyades cerca de la Luna y Máximo de las Pegásidas

11 de julio: Luna cerca de Urano y de Marte

13 de julio: Mercurio en conjunción solar inferior y Marte cerca de Aldeberán

14 de julio: Luna nueva y Luna cerca de Pólux y Mercurio

y Luna cerca de Pólux y Mercurio 15 de julio: Luna cerca de Júpiter

17 de julio: Luna cerca de Régulo y de Venus

21 de julio: Cuarto creciente y Luna cerca de Spica

y Luna cerca de Spica 22 de julio: Marte se alinea con Aldebarán y Elnath y Venus forma triángulo con Régulo y Denébola

23 de julio: Mercurio termina su movimiento retrógrado

24 de julio: Luna cerca de Antares

27 de julio: Juno y Plutón en oposición

28 de julio: Máximo de las Gamma Dracónidas

29 de julio: Luna llena y cerca de Plutón, máximo de las Piscis Austrínidas, Júpiter en conjunción con el Sol

y cerca de Plutón, máximo de las Piscis Austrínidas, Júpiter en conjunción con el Sol 31 de julio: Máximo de Delta Acuáridas del Sur y Alfa Capricórnidas

Fases de la Luna en julio

Mientras que el ciclo lunar será el siguiente:

7 de julio: Cuarto menguante, con telescopio se podrá observar la superficie lunar

14 de julio: Luna nueva , no será visible pero podrás ver objetos más débiles

, no será visible pero podrás ver objetos más débiles 21 de julio: Cuarto creciente, se observará con telescopio

29 de julio: Luna llena, saldrá al atardecer y permanecerá hasta el amanecer

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