adn bueno
Última hora

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", es vinculado a proceso por desaparición forzada; podría pasar 60 años en prisión

Estudiarán los efectos que provoca en los astronautas la misión Artemis II

Artemis II llevará a los astronautas más lejos de la Tierra y más cerca de la Luna.

Por: Itandehui Cervantes

Para la misión Artemis II se llevarán a cabo estudios enfocados en la salud de los astronautas para saber cómo los viajes al espacio profundo influyen en el cuerpo, mente y comportamiento humanos.

Los resultados ayudarán a la agencia a desarrollar futuras intervenciones, protocolos y medidas preventivas para proteger a los astronautas en futuras misiones.

Tags relacionados
Astronomía