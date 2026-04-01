Estudiarán los efectos que provoca en los astronautas la misión Artemis II
Artemis II llevará a los astronautas más lejos de la Tierra y más cerca de la Luna.
Para la misión Artemis II se llevarán a cabo estudios enfocados en la salud de los astronautas para saber cómo los viajes al espacio profundo influyen en el cuerpo, mente y comportamiento humanos.
Los resultados ayudarán a la agencia a desarrollar futuras intervenciones, protocolos y medidas preventivas para proteger a los astronautas en futuras misiones.