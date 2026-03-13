China entra a la carrera de alunizaje y planea viajar a la Luna en 2030

Estados Unidos no es el único país que planea viajar a la Luna pues China tiene pensado un alunizaje para 2030 utilizando su cohete Long Marcha 10, un aterrizador lunar en desarrollo.

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China planea viajar a la Luna en 2030

Investigadores de la Universidad de Geociencias de China en Wuhan se han encargado de analizar 106 posibles lugares y determinaron que el mejor sitio para la misión es la región de Rimae Bode.

Este lugar reúne varios capítulos de la historia geológica lunar y los astronautas podrían recolectar rocas de orígenes distintos. Destaca por su gran diversidad y por ser fácilmente observable desde la Tierra.

Además, basándose en la topografía del terreno, la distribución de materiales y el interés científico de cada zona se han identificado cuatro posibles emplazamientos para aterrizar en esa región.

¿Cómo sería el alunizaje?

Rimae Bode presenta pendientes suaves, inferiores a ocho grados lo que facilita el descenso de un módulo y el desplazamiento posterior de vehículos sobre la superficie.

También tiene la ventaja de que su posición es en la cara visible de la Luna lo que permitirá a los astronautas mantener contacto directo con la Tierra sin depender de satélites de retransmisión.

La misión requerirá dos lanzamientos desde el puerto espacial de Wenchang y el cohete Long March 10 será el encargado de llevar al espacio la nave tripulada Mengzhou y el módulo de descenso Lanyue que se encontrarán después en órbita lunar.

Dos tripulantes bajarán a la superficie a bordo del módulo y recorrerán el terreno con el rover Tansuo, recogerán muestras y llevarán a cabo algunos experimentos científicos.

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