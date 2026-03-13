La Misión Artemis II prepara el regreso del ser humano a la Luna
Será el ensayo general para el regreso del ser humano a la Luna.
La misión Artemis II será la primera vez en mas de 50 años que seres humanos viajen mas allá de la órbita baja de la tierra rumbo a la Luna.
El objetivo es probar por primera vez con astronautas todos los sistemas que permitirán futuras misiones lunares. La nave Orión deberá demostrar que puede mantener a la tripulación con vida, navegar en el espacio profundo y regresar de forma segura.