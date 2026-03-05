Los ornitólogos ponen el grito en el cielo: dar agua a las aves en invierno puede ser un error

La National Wildlife Federation advierte que proporcionar agua a las aves en invierno sin precauciones puede provocar muertes por congelación. Los ornitólogos detectaron casos de ejemplares incapaces de volar tras mojarse las plumas en bebederos con calefacción.

Esto no significa que estos animales no necesiten hidratarse pero deberán hacerlo con ciertos cuidados para no sufrir consecuencias adversas para su salud.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El peligro mortal de los bebederos de las aves en época de frío polar

El uso incorrecto de fuentes de agua calefaccionadas permite que las aves se bañen en días gélidos, lo que congela su plumaje segundos después del despegue. Los ambientalistas reportan incidentes de estorninos y cardenales que caen al suelo al perder la movilidad de sus alas por el hielo acumulado.

Los riesgos mortales identificados por los expertos incluyen:

Congelación instantánea: El agua en las plumas se hace hielo antes de que el ave logre sacudírsela.

El agua en las plumas se hace hielo antes de que el ave logre sacudírsela. Glicerina tóxica: El uso de anticongelantes caseros eleva el azúcar en sangre y daña el aislamiento térmico natural.

El uso de anticongelantes caseros eleva el azúcar en sangre y daña el aislamiento térmico natural. Gasto calórico: Derretir nieve internamente consume energía vital que el ave necesita para sobrevivir a la noche.

La clave para la supervivencia es modificar los recipientes para que el animal pueda beber sin sumergir su cuerpo en el líquido.

Turistas en Ixtapa, Zihuatanejo tienen encuentro mágico con delfines en tour de pesca “Bendita Suerte”

Cómo proporcionar agua de forma segura según la National Wildlife Federation

La National Wildlife Federation recomienda instalar estructuras que impidan el baño pero faciliten la hidratación constante. El uso de piedras oscuras en el fondo del bebedero ayuda a absorber el calor solar y mantiene el recurso en estado líquido por más tiempo sin necesidad de electricidad.

La autoridad sugiere seguir estas especificaciones técnicas:

Rejillas de protección: Colocar cubiertas no metálicas que solo permitan introducir el pico del ave.

Colocar cubiertas no metálicas que solo permitan introducir el pico del ave. Posaderos naturales: Instalar ramas sobre el agua para fomentar que el animal se pose lejos del contacto directo.

Instalar ramas sobre el agua para fomentar que el animal se pose lejos del contacto directo. Higiene invernal: Realizar limpieza regular del recipiente para evitar la propagación de bacterias en grupos grandes.

Evitar el uso de recipientes de concreto es fundamental, ya que el ciclo de congelación suele agrietar y destruir estas piezas rápidamente.

Las aves dejarán de tener nombres de personajes históricos|Getty Images

Ubicación estratégica y mantenimiento de fuentes de agua

La colocación del bebedero determina la seguridad de las especies frente a depredadores y el tiempo de congelación del agua. Las fuentes deben situarse en zonas que reciban luz solar directa durante la mañana para aprovechar la temperatura natural y retrasar la formación de escarcha.

El protocolo de mantenimiento invernal establece estos puntos clave:

Distancia de seguridad: Situar el agua a una distancia de entre 1.5 y 3 metros de posibles escondites de gatos.

Situar el agua a una distancia de entre 1.5 y 3 metros de posibles escondites de gatos. Sustitución diaria: Reemplazar el hielo por agua fresca cada mañana si no se cuenta con un calentador automático.

Reemplazar el hielo por agua fresca cada mañana si no se cuenta con un calentador automático. Protección eléctrica: Utilizar interruptores de circuito con protección a tierra en caso de usar calentadores de inmersión.

Los naturalistas confirman que el agua líquida es un atractivo mayor que los comederos tradicionales durante las olas de frío extremo, al ser un recurso crítico para la respiración celular y la hidratación.