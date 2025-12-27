Los colibríes llegan al Museo de Historia Natural con una exposición que mezcla arte y biodiversidad

Los colibríes son aves extraordinarias y si quieres conocer más sobre estos fascinantes animales tienes que visitar la exposición Colibríes, arte y biodiversidad urbana y aquí te compartimos todos los detalles.

Exposición Colibríes, arte y biodiversidad urbana

Esta exposición es una iniciativa de la Dirección de Cultura Ambiental y logra unir arte, ciencia y conciencia ambiental para que los visitantes puedan saber más sobre las 335 especies de colibríes que hay. Los protagonistas son los colibríes y son vistos como símbolo de vida, politización y equilibrio ecológico y durante el recorrido aprenderás sobre acciones para cuidarlos y entender porque son tan importantes en nuestro ecosistema.

Ayudan a mantener las plantas nativas y regenerar los jardines de la ciudad . En total se conocen 335 especies y 59 viven en México y 19 habitan en la capital del país. La muestra reúne 23 esculturas de colibríes hechas en barro por el artista Davit Nava, 13 plantas nativas esenciales para su alimentación como el palo azul, el mirto, el toronjil morado y más.

Fecha, ubicación y precios de la exposición

La exposición Colibríes, arte y biodiversidad urbana se llevará a cabo en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental ubicado en Avenida de los Compositores en el Bosque de Chapultepec II Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Tiene un horario de martes a domingo de las 10:00 a las 17:00 horas y la entrada al público general tiene un precio de 38.00 pesos mientras que estudiantes, menores de 12 años y profesores solo pagan 18 pesos.

