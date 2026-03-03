Pollitos recién nacidos muestran sorprendente habilidad humana que entusiasma a científicos

Un equipo de la Universidad de Padua reveló que pollitos recién nacidos pueden asociar sonidos con formas visuales pocas horas después de nacer. El estudio, publicado en el ámbito de la psicología experimental, analiza el llamado efecto Bouba-Kiki y cuestiona si algunas bases del lenguaje humano tienen raíces biológicas compartidas con otras especies.

La investigación se realizó en laboratorio, con huevos incubados bajo condiciones controladas. Los científicos buscaron determinar si estas aves, sin experiencia previa, podían relacionar sonidos inventados con figuras específicas. El hallazgo abre un debate en neurociencia sobre cómo el cerebro organiza la información desde el inicio de la vida.

Un hallazgo inesperado en pollitos recién nacidos

Los investigadores comprobaron que las crías mostraron preferencias claras entre figuras redondas y puntiagudas según el sonido que escuchaban. No existía entrenamiento previo en esas asociaciones.

Este resultado es relevante porque sugiere que ciertas conexiones mentales no dependen solo de la cultura. Podría tratarse de un mecanismo cerebral antiguo compartido entre especies.

¿Qué es el efecto Bouba-Kiki y por qué es importante?

El efecto Bouba-Kiki describe la tendencia a vincular sonidos suaves con formas redondeadas y sonidos agudos con figuras angulosas. Se ha observado en adultos y bebés de distintas culturas.

Su importancia radica en que desafía la idea de que el lenguaje es totalmente arbitrario. Indica que el cerebro podría seguir patrones predefinidos al integrar estímulos visuales y auditivos.

¿Por qué estudiar pollitos y no bebés humanos?

Los bebés humanos ya acumulan experiencias sensoriales difíciles de controlar. Esto complica saber si las asociaciones son aprendidas o innatas.

Los pollitos nacen con desarrollo sensorial avanzado y pueden criarse en entornos controlados. Esa condición permitió aislar variables y reducir la influencia del entorno.

¿Qué demostraron los resultados?

Los datos mostraron que las aves elegían la figura puntiaguda al oír “Kiki” y la redonda al escuchar “Bouba”. El patrón coincidió con el observado en humanos.

Expertos consideran que esto podría indicar una predisposición cerebral antigua. A futuro, el hallazgo podría influir en estudios sobre evolución cognitiva y origen del lenguaje.