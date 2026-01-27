La NASA enviará gente a la Luna, pero un detalle de la nave desata preocupación

La NASA ultima detalles para el esperado lanzamiento de la misión Artemis II previsto para el próximo 6 de febrero de 2026, marcando el primer vuelo tripulado a la Luna en casi 54 años. Pese al hito histórico, el estado del escudo térmico de la nave Orión genera opiniones encontradas entre ingenieros y astronautas retirados de la agencia.

A pocos días de que los líderes del programa realicen las evaluaciones finales, la controversia se centra en el material protector que ya falló en pruebas previas. Cuando Orion emprenda su regreso a la Tierra, el escudo térmico quedará expuesto a temperaturas cercanas a los 3000 grados Fahrenheit durante la fase de mayor fricción. Es en este punto donde exastronautas consideran riesgosa la misión tripulada.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué el escudo térmico de la nave Orión de la NASA genera dudas de seguridad?

Charlie Camarda, exastronauta de la NASA y experto en sistemas de protección térmica, advierte que la decisión de mantener el diseño original es alarmante. Según su análisis, el material protector Avcoat no se comportó de forma controlada en la misión Artemis I, lo que desata temores sobre la integridad física de la tripulación durante el reingreso.

"Lo que están diciendo es una locura. Podríamos haber resuelto este problema hace mucho tiempo; en cambio, siguen postergando el asunto", sentenció el Dr. Camarda, quien formó parte de la primera tripulación del transbordador en lanzarse tras el desastre del Columbia en 2003.

Por su parte, el Dr. Danny Olivas, exastronauta de la NASA y miembro del equipo de revisión independiente que investigó el incidente, reconoce que el diseño presenta fallas críticas, aunque confía en el control de daños de la agencia.

"Este es un escudo térmico anormal. No hay duda al respecto: este no es el escudo térmico que la NASA querría proporcionar a sus astronautas", declaró el Dr. Olivas, subrayando que la agencia ha mitigado el riesgo mediante cambios en la trayectoria.

The countdown starts here.



Hear from the people who decide when our @NASAArtemis Moon rocket is “go for launch” in the newest episode of our “NASA’s Curious Universe” podcast: https://t.co/5pJCpcNerW pic.twitter.com/D9MZQjsTQR — NASA (@NASA) January 20, 2026

Riesgos técnicos y advertencias del equipo de revisión

La comunidad científica internacional ha identificado tres puntos de falla que mantienen en alerta a los especialistas del Centro de Investigación Langley:

Agrietamiento del Avcoat: El material diseñado para erosionarse de forma gradual sufrió desprendimientos de bloques enteros en pruebas pasadas.

El material diseñado para erosionarse de forma gradual sufrió desprendimientos de bloques enteros en pruebas pasadas. Presión de Gases: La falta de permeabilidad en el escudo provoca que los gases queden atrapados, generando grietas que amenazan la estructura de la nave.

La falta de permeabilidad en el escudo provoca que los gases queden atrapados, generando grietas que amenazan la estructura de la nave. Modelado Insuficiente: Los críticos aseguran que la herramienta CIT, usada para predecir fallas, es un modelo simplista que no puede anticipar el crecimiento real de las fracturas.

Los astronautas de la NASA están listos para el despegue de la misión Artemis II.|@NASAArtemis

¿Quiénes son los cuatro astronautas que irán a la Luna y cuál es el objetivo de la misión?

La NASA seleccionó a una tripulación diversa que viajará más allá de la cara oculta de la Luna , estableciendo un nuevo récord de distancia para la humanidad. El objetivo central de estos 10 días de vuelo es validar los sistemas de soporte vital y maniobras de aproximación antes de intentar un descenso en la superficie lunar.

Los integrantes de la misión Artemis II que subirán a bordo de la cápsula Orión son:

Reid Wiseman (Comandante): Capitán de la Armada de EE. UU. y exjefe de la Oficina de Astronautas. Liderará la toma de decisiones críticas durante el trayecto.

Capitán de la Armada de EE. UU. y exjefe de la Oficina de Astronautas. Liderará la toma de decisiones críticas durante el trayecto. Victor Glover (Piloto): Astronauta de la NASA y el primer hombre de color en participar en una misión lunar. Estará a cargo del pilotaje técnico de la nave.

Astronauta de la NASA y el primer hombre de color en participar en una misión lunar. Estará a cargo del pilotaje técnico de la nave. Christina Hammock Koch (Especialista de Misión): Posee el récord de la estancia más larga en el espacio para una mujer y será la primera en volar hacia la Luna.

Posee el récord de la estancia más larga en el espacio para una mujer y será la primera en volar hacia la Luna. Jeremy Hansen (Especialista de Misión): Coronel de la Real Fuerza Aérea Canadiense y representante de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

A diferencia del programa Apolo, Artemis II no aterrizará en el satélite. La misión utiliza una trayectoria de "retorno libre", lo que garantiza que la gravedad lunar atraiga a la cápsula de vuelta a casa de forma natural en caso de una falla en los motores.

The Artemis II astronauts entered quarantine at the end of last week so they don’t pick up any illness that could delay their mission.



The official launch date will be confirmed after our wet dress rehearsal at the end of the month. https://t.co/6v3kwFYoSS pic.twitter.com/9m7uxQZin3 — NASA Artemis (@NASAArtemis) January 26, 2026

Cuándo despegará Artemis II, cómo verlo en vivo y por qué la fecha no es definitiva

La NASA tiene previsto el despegue de la misión Artemis II a partir del 6 de febrero de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Sin embargo, esta fecha representa únicamente el inicio de una ventana de lanzamiento que se extiende durante varios días y que podría reabrirse en semanas posteriores si el clima o la técnica fallan.

La ejecución del lanzamiento depende de que una serie de condiciones críticas coincidan simultáneamente. Los responsables de la misión monitorean los siguientes factores para dar la autorización final:

Condiciones Climáticas: Vientos fuertes, tormentas eléctricas o temperaturas extremas en Florida pueden forzar la cancelación del intento para proteger al cohete SLS.

Vientos fuertes, tormentas eléctricas o temperaturas extremas en Florida pueden forzar la cancelación del intento para proteger al cohete SLS. Verificaciones de Sistemas: Los ingenieros realizan revisiones exhaustivas de la infraestructura en tierra y de la nave Orion; cualquier anomalía detectada pospone el despegue.

Los ingenieros realizan revisiones exhaustivas de la infraestructura en tierra y de la nave Orion; cualquier anomalía detectada pospone el despegue. Integración del Hardware: El proceso de coordinación entre los sistemas de soporte vital, comunicaciones y redes de seguimiento es de alta complejidad.

We're getting chills! 🚀



⬇️ 1968: The Apollo 8 vehicle rolls out for the first crewed mission to orbit the Moon

↘️ Today: Artemis II will return astronauts to the vicinity of the Moon for the first time in over 50 years, and set the stage for a permanent presence on the Moon. pic.twitter.com/Y4qzjWgKXM — NASA History Office (@NASAhistory) January 17, 2026

Una eventual postergación no implica necesariamente un fallo de diseño, sino que es una práctica estándar de seguridad en misiones tripuladas.

El lanzamiento podrá seguirse en vivo a través de las redes oficiales de NASA TV y sus plataformas digitales.