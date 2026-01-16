Puedes “viajar” a la Luna; NASA lanza proyecto para enviar tu nombre en la misión Artemis II este 2026

Si uno de tus más grandes sueños de pequeño fue el poder ir al espacio exterior te tenemos muy buenas noticias, pues la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio ( NASA ) abrió la convocatoria para que todas y cada una de las personas de nuestro planeta puedan enviar su nombre a bordo de la misión Artemis II este mismo 2026.

Y es que si bien es cierto que este proyecto fue anunciado desde el pasado 2022, será este mismo año cuando la NASA esté enviando en la nave Orion los nombres de aquellas personas que participaron en la iniciativa.

¿Qué es la iniciativa “Envía tu nombre con Artemis II” de la NASA?

El proyecto “Envía tu nombre con Artemis II” es una campaña oficial de la NASA que permite que cualquier persona del mundo pueda registrar su nombre para que sea enviado alrededor de la Luna a bordo de la misión ya mencionada, esto con la finalidad de involucrar a todo el público con las exploraciones espaciales.

Los nombres que sean registrados y recopilados, serán colocados en una tarjeta digital que se cargará a bordo de la nave espacial Orion previo al lanzamiento, el cual tiene previsto orbitar la Luna en aproximadamente 10 días.

¿Cómo envíar mi nombre al espacio con la NASA?

Para las personas que quieran ser parte de este histórico hecho, la NASA mencionó la mejor forma para poder registrar tu nombre en la misión Artemis II. Para ello, deberás seguir los siguientes pasos dados a conocer por la agencia espacial:

Ingresa al siguiente enlace

Escribe tu nombre completo en el apartado que se mostrará dentro de la liga

Crea un código personalizado y guárdalo muy bien debido a que no se podrá crear otro

Da clic en “enviar” y espera tu “tarjeta de embarque”

Es importante mencionar que la tarjeta de embarque será la forma de corroborar por parte de los usuarios, que formaron parte de la misión Artemis II de la agencia espacial de EUA que será lanzada este 2026.

¿Hasta cuándo se puede registrar mi nombre en la misión Artemis II?

Será hasta este próximo 21 de enero que las y los interesados podrán realizar el registro para que su nombre sea lanzado al espacio, por lo cual deberás apresurar el registro para formar parte de este hecho histórico.

