NASA confirma la segunda Luna, un acompañante cósmico que sigue a la Tierra desde hace más de 60 años

La NASA confirmó en enero de 2026 que la Tierra cuenta con un nuevo acompañante espacial, conocido popularmente como segunda Luna. Se trata del asteroide 2025 PN7, descubierto en agosto de 2025 por el telescopio Pan-STARRS, en Hawái, y clasificado como cuasi-satélite.

Aunque el término genera confusión, la agencia explicó que este objeto no orbita la Tierra. Su trayectoria alrededor del Sol es casi idéntica a la del planeta, lo que crea la ilusión de que viaja a su lado durante décadas.

Datos claves de la segunda Luna

El asteroide 2025 PN7 mide entre 19 y 36 metros y no representa riesgo alguno. Su distancia se mantiene estable y fuera de cualquier escenario de impacto.

Los cálculos del Jet Propulsion Laboratory indican que acompaña a la Tierra desde la década de 1960 y seguirá cerca hasta 2083, cuando su órbita cambiará de forma natural.

¿Cuál es la diferencia entre mini-luna y cuasi-luna?

Es común confundirlos, pero no son lo mismo:



Mini-luna (Captura temporal): Como ocurrió con el asteroide 2024 PT5 a finales de 2024. Son objetos que la gravedad de la Tierra "atrapa" y orbitan nuestro planeta por unas semanas o meses antes de escapar

Como ocurrió con el asteroide 2024 PT5 a finales de 2024. Son objetos que la gravedad de la Tierra "atrapa" y orbitan nuestro planeta por unas semanas o meses antes de escapar Cuasi-luna (2025 PN7): No están atrapados por nuestra gravedad. Tienen su propia órbita alrededor del Sol, pero es tan idéntica a la nuestra que parecen estar "flotando" cerca de nosotros durante décadas

¿Afectará a la vida diaria?

La NASA descarta cualquier impacto en mareas, clima o actividad humana. Su masa es demasiado pequeña para generar efectos físicos.

Tampoco tiene relevancia astrológica. Su cercanía es solo aparente y no altera dinámicas terrestres.

¿Por qué no se detectó antes y qué utilidad tiene?

Su tamaño reducido y baja reflectividad lo hicieron invisible durante décadas. La detección fue posible gracias a telescopios de nueva generación.

Para la ciencia, la segunda Luna ofrece un laboratorio natural ideal para misiones de exploración, minería espacial y pruebas de desvío de asteroides.

