El misterio del cometa 31 / Atlas y su trayectoria hiperbólica pone en jaque a la NASA

Hay un gran misterio en torno al cometa 31/Atlas , ya que se trata de un objeto que proviene del exterior de nuestro sistema solar y tiene un comportamiento único. Sí, el cometa Atlas viene de alguna parte del universo que no conocemos y se mueve de una manera que parece tener “vida propia”.

Por si fuera poco, este cometa se podrá observar más cerca que nunca el próximo 19 de diciembre, sin embargo, la respuesta de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) ha provocado controversia y diversas teorías de conspiración.

El misterio del cometa Atlas

Este cometa fue descubierto el pasado 1 de julio del 2025 y llamó la atención de todos los científicos por su comportamiento único. Basta decir que no se mueve igual que otros cometas o asteroides, ya que no sigue una órbita cerrada alrededor del Sol o algún astro, sino que tiene una trayectoria hiperbólica.

Esto significa que el cometa se mueve muy rápido como para estar limitado por la gravedad del Sol y, considerando esto, la NASA asegura que el cometa solo se “encuentra de paso” por nuestro sistema solar y después seguirá viajando por el espacio y es imposible predecir si podría ser visto de nuevo.

Hasta ahora, las estimaciones señalan que el cometa Atlas se mueve a unos 221 mil kilómetros por hora, o 61 kilómetros por segundo, pero su velocidad aumentará a medida que se acerque al Sol.

¿El cometa Atlas es un riesgo para la Tierra?

La buena noticia es que no. Aunque su trayectoria no pueda predecirse, este cometa no representa un riesgo para la Tierra, ya que no se acercará a más de 240 millones de kilómetros de distancia de nuestro planeta.

La NASA compartió la siguiente imagen para entender la trayectoria que tiene el cometa a grandes rasgos:

NASA Cometa Atlas

Teorías de conspiración por el cometa Atlas

Gracias a lo impactante de un cuerpo como el cometa Atlas y la falta de respuesta a sus preguntas, miles de personas en redes sociales han comenzado a generar teorías ante una posible nave extraterrestre o un objeto inteligente que la humanidad no es capaz de comprender.

Por si fuera poco, no hay información de algún estudio en profundidad para cuando se acerque a la Tierra, como si las organizaciones le dieran “paso libre y sin complicaciones” por nuestro sistema solar.