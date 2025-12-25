inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Hoy No Circula en Edomex y medidas por activación de fase 1 de contingencia ambiental

Familias reparten comida a los más necesitados esta Navidad

Un ejército de voluntarios encabezado por el padre Benito Torrres, se organiza para repartir comida entre los más necesitados en Nochebuena y Navidad.

Videos,
Ciudad

Por:  Adriana Pacheco

El sacerdota Benito Torres de la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, cambia la sotana por un mandil cada año, para liderar a un ejército de voluntarios para llevar comida a los más necesitados en Nochebuena y Navidad.

Familias enteras se unen en esta acción de buena voluntad para llevar un poco de alivio a quienes sufren en estos momentos, pues muchos viven en situación de calle, no tienen recursos suficientes o pasan por malos momentos.