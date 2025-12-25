CDMX en riesgo de fase 1 de contingencia ambiental por mala calidad del aire hoy 25 de diciembre

En la Ciudad de México (CDMX) se registra mala calidad del aire categoría naranja, hoy jueves 25 de diciembre, después de las fiestas navideñas y la quema de cohetes y pirotecnia, es por ello que se recomienda a los conductores estar al pendiente de la posible activación de la contingencia ambiental y el doble hoy no circula.

¿Qué alcaldías son las más afectadas por la calidad del aire?

Las alcaldías en donde el aire está muy contaminado son 10 y debido al alto nivel de riesgo para la salud se recomienda las personas adultas mayores y con enfermedades respiratorias no salir a caminar al aire libre este día de descanso.

Gustavo A. Madero

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Tlalpan

Xochimilco

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Venustiano Carranza

Coyoacán

Iztapalapa

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo es la calidad del aire en el Edomex?

La mala calidad del aire también se presenta en varios municipios del Estado de México:

Tlalnepantla

Nezahualcóyotl

Tultilán

Villa de las Flores

¿Qué significa que la calidad del aire está en naranja?

Los colores en la calidad del aire significan un nivel de riesgo distinto para la población y en cada uno de ellos hay recomendaciones distintas considerando la condición de salud y sensibilidad de las personas.



Color verde : Calidad del aire Buena y riesgo Bajo , todas la población puede de disfrutar de actividades al aire libre

: Calidad del aire , todas la población puede de disfrutar de actividades al aire libre Color amarillo : Calidad del aire Aceptable y riesgo Moderado , personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años, además de menores de 12 años y personas gestantes pueden realizar actividades físicas de manera moderada

: Calidad del aire , personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años, además de menores de 12 años y personas gestantes pueden realizar actividades físicas de manera moderada Color naranja : Calidad del aire Mala y riesgo Alto , personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años, población en general y menores de 12 años y personas gestantes deben reducir las actividades físicas y hacer ejercicio aeróbicos

: Calidad del aire , personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años, población en general y menores de 12 años y personas gestantes deben reducir las actividades físicas y hacer ejercicio aeróbicos Color rojo : Calidad del aire es Muy Mala y el riesgo es Muy Alto , se debe evitar estar al aire libre y en caso de presentar síntomas hay que acudir al médico

: Calidad del aire es , se debe evitar estar al aire libre y en caso de presentar síntomas hay que acudir al médico Color púrpura: Calidad del aire es Extremadamente mala y el riesgo es Extremadamente alto, toda la población debe mantenerse resguardada en casa e ir al médico si hay molestias respiratorias

La CDMX y el Edomex registran mala calidad del aire tras la pirotecnia; el nivel de riesgo es muy alto para la salud.|Dirección de Monitoreo Atmosférico de la CDMX

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

