CDMX en riesgo de fase 1 de contingencia ambiental por mala calidad del aire hoy 25 de diciembre
La calidad del aire es mala y el riesgo a la salud es alto en 10 alcaldías de la CDMX; los conductores deben estar atentos a la posible activación de la fase 1 de contingencia ambiental.
En la Ciudad de México (CDMX) se registra mala calidad del aire categoría naranja, hoy jueves 25 de diciembre, después de las fiestas navideñas y la quema de cohetes y pirotecnia, es por ello que se recomienda a los conductores estar al pendiente de la posible activación de la contingencia ambiental y el doble hoy no circula.
¿Qué alcaldías son las más afectadas por la calidad del aire?
Las alcaldías en donde el aire está muy contaminado son 10 y debido al alto nivel de riesgo para la salud se recomienda las personas adultas mayores y con enfermedades respiratorias no salir a caminar al aire libre este día de descanso.
- Gustavo A. Madero
- Benito Juárez
- Cuauhtémoc
- Tlalpan
- Xochimilco
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Venustiano Carranza
- Coyoacán
- Iztapalapa
¿Cómo es la calidad del aire en el Edomex?
La mala calidad del aire también se presenta en varios municipios del Estado de México:
- Tlalnepantla
- Nezahualcóyotl
- Tultilán
- Villa de las Flores
¿Qué significa que la calidad del aire está en naranja?
Los colores en la calidad del aire significan un nivel de riesgo distinto para la población y en cada uno de ellos hay recomendaciones distintas considerando la condición de salud y sensibilidad de las personas.
- Color verde: Calidad del aire Buena y riesgo Bajo, todas la población puede de disfrutar de actividades al aire libre
- Color amarillo: Calidad del aire Aceptable y riesgo Moderado, personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años, además de menores de 12 años y personas gestantes pueden realizar actividades físicas de manera moderada
- Color naranja: Calidad del aire Mala y riesgo Alto, personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años, población en general y menores de 12 años y personas gestantes deben reducir las actividades físicas y hacer ejercicio aeróbicos
- Color rojo: Calidad del aire es Muy Mala y el riesgo es Muy Alto, se debe evitar estar al aire libre y en caso de presentar síntomas hay que acudir al médico
- Color púrpura: Calidad del aire es Extremadamente mala y el riesgo es Extremadamente alto, toda la población debe mantenerse resguardada en casa e ir al médico si hay molestias respiratorias
