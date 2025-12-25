inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Hoy No Circula en Edomex y medidas por activación de fase 1 de contingencia ambiental

73 personas disfrutaron del pavo en salsa de mango tras caer en El Torito

"Si tomas no conduzcas" porque suman 850 conductores y 839 vehículos los sancionados, del 12 de diciembre a la fecha; es fue el menú completo.

Conductores remitidos a El Torito en Navidad disfrutaron del pavo en salsa de mango
Los remitidos a El Torito comieron pavo en salsa de mago habanero, espagueti cremoso con jamón y piña y ensalada de manzana.|Iván Aldama | adn Noticias
Notas,
Seguridad

Escrito por:  Adriana Pacheco

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó que durante el 24 de diciembre fueron remitidas al menos 73 personas al Centro de Sanciones Administrativas, popularmente conocido como "El Torito" tras rebasar los límites de alcohol en la sangre.

De esta manera suman 850 conductores y 839 vehículos los sancionados, del 12 de diciembre a la fecha tras no respetar la regla de "si tomas no conduzcas" , que busca disminuir los accidentes vehiculares ocasionados por los efectos del alcohol.

¿Cuál fue el menú en El Torito?

Menú para Nochebuena (24 de diciembre)

Los conductores que reprobaron en el alcoholímetro disfrutaron del plato estrella en las fiestas: pavo en salsa de mango con habanero, pero antes tuvieron una entrada espagueti cremoso con jamón y piña.

El pavo estaba bañado en salsa de mango con toque de habanero, acompañado de papas gratinadas con queso y crema. Pero eso no es todo porque también degustaron de la ensalada fresca de manzana con crema, pasas y nueces y el ponche de frutas caliente.

Menú para Año Nuevo (31 de diciembre)

  • Entrada: Coditos en crema con salchicha y toque de durazno
  • Plato principal: Pavo en salsa de arándanos con chipotle
  • Acompañantes: Ensalada de papa y zanahoria con crema de perejil, más ensalada de manzana con crema, pasas y nueces
  • Bebida: Ponche de frutas

¡No caigas en el “Torito”! Ponen en marcha el alcoholímetro durante fiestas decembrinas

