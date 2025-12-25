73 personas disfrutaron del pavo en salsa de mango tras caer en El Torito

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó que durante el 24 de diciembre fueron remitidas al menos 73 personas al Centro de Sanciones Administrativas, popularmente conocido como "El Torito" tras rebasar los límites de alcohol en la sangre.

De esta manera suman 850 conductores y 839 vehículos los sancionados, del 12 de diciembre a la fecha tras no respetar la regla de "si tomas no conduzcas" , que busca disminuir los accidentes vehiculares ocasionados por los efectos del alcohol.

🚨#AlertaADN



La @SSC_CDMX informa que durante el 24 de diciembre fueron remitidos al Centro de Sanciones Administrativas "Torito" un total de 73 personas por rebasar los límites de alcohol en la sangre

¿Cuál fue el menú en El Torito?

Menú para Nochebuena (24 de diciembre)

Los conductores que reprobaron en el alcoholímetro disfrutaron del plato estrella en las fiestas: pavo en salsa de mango con habanero, pero antes tuvieron una entrada espagueti cremoso con jamón y piña.

El pavo estaba bañado en salsa de mango con toque de habanero, acompañado de papas gratinadas con queso y crema. Pero eso no es todo porque también degustaron de la ensalada fresca de manzana con crema, pasas y nueces y el ponche de frutas caliente.

¡Corte de caja en el "Torito"! 🚔 Tan solo durante la jornada del 24 de diciembre, 73 personas pasaron la Nochebuena en el Centro de Sanciones Administrativas tras superar el límite de alcohol permitido. Recuerda: si bebes, no manejes 🚫🍷



🎥: @IvanAldamaF pic.twitter.com/ZLzn2hhX8j — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 25, 2025

Menú para Año Nuevo (31 de diciembre)

Entrada: Coditos en crema con salchicha y toque de durazno

Plato principal: Pavo en salsa de arándanos con chipotle

Acompañantes: Ensalada de papa y zanahoria con crema de perejil, más ensalada de manzana con crema, pasas y nueces

Bebida: Ponche de frutas

