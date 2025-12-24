Prisión preventiva para el exárbitro mundialista Marco Antonio ‘N’

Marco Antonio 'N', exárbitro mundialista conocido como "Chiquimarco", obtuvo prisión preventiva por el presunto delito de violencia familiar , después de que una jueza considerara esta medida como necesaria.

La medida cautelar se tomó tras el término de la audiencia de revisión, por lo que deberá presentarse voluntariamente al Reclusorio Norte, en un plazo de tres días.

¿Qué pasará si el exárbitro no se presenta al reclusorio?

En caso de que el exárbitro no se presente al reclusorio, la jueza advirtió que se puede reactivar una orden de aprehensión en su contra. Hay que señalar que aunque el Marco 'N' sí acudió a la audiencia celebrada el martes en las salas orales de Doctor Lavista, no se presentó a una comparecencia el 18 de noviembre, lo que provocó que el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia solicitara una revisión de las medidas y endureciera las mismas.

¿Por qué el exárbitro enfrenta la justicia?

Un juez vinculó a proceso a Marco Antonio 'N' en 2023 tras ser acusado de violencia familiar por su expareja Alva Neri Hernández. En los dos últimos años había podido continuar con su proceso en libertad hasta la última audiencia.

En ese entonces, el juez lo vinculó a proceso luego de que considerara que existían elementos suficientes para continuar con la investigación del caso. Actualmente el acusado todavía cuenta con opciones legales para enfrentar su proceso en libertad.

