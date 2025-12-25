Altos índices de contaminación en la CDMX: Mala calidad del aire hoy 25 de diciembre

La mayoría de la Ciudad de México reporta mala calidad del aire este jueves 25 de diciembre después de las fiestas decembrinas, muchas de ellas que incluyeron la quema de fogadas, pirotecnia y cohetes.

Las autoridades piden a la población no hacer ejercicios al aire libre con el objetivo de cuidar su salud. Esta medida es principalmente para aquellos que tienen comorbilidades y enfermedades respiratorias.