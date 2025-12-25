Accidentes paralizan carreteras y autopistas en plena Navidad: no hay paso hoy 25 de diciembre

Debido a la gran afluencia de automóviles en las carreteras durante vacaciones decembrinas es importante que los conductores manejen con precaución, ya que viajar a exceso de velocidad, bajo los efectos del alcohol o bien hacer maniobras peligrosas cerca de tráileres o pipas cargadas con combustibles peligrosos podría ser mortal.

Con el objetivo de que los conductores bajen la velocidad o eviten por completo la zona, Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), ya informaron sobre los cierres en la circulación por accidentes hoy jueves 25 de diciembre.

Arranca el operativo carretero para vacaciones de invierno 2025

¿Qué carreteras y autopistas registran accidentes en Navidad?

Carretera Toluca-Palmillas

Se registró un fuerte accidente en el kilómetro 037+200 de la carretera Toluca-Palmillas, Estado de México. Personal de la Guardia Nacional ya atiende el incidente en donde se vio involucrado un auto particular.

#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 037+200, de la carretera Toluca - Palmillas. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/TWdUjiik2a — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 25, 2025

Autopista Córdoba-Veracruz

Hay cierre parcial de circulación en la autopista Córdoba-Veracruz, en el kilómetro 2, dirección Córdoba, ya que un tracto camión registró una falla mecánica. Hubo reducción de carriles por atención al incidente.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Córdoba - Veracruz, km 2, dirección Córdoba. Reducción de carriles por atención de incidente (falla mecánica de tracto camión). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) December 25, 2025

Autopista La Tinaja-Isla

Se registra cierre parcial en el kilómetro 100 de la autopista La Tinaja-Isla, dirección Isla por una camioneta con falla mecánica. Para evitar este tipo de problemas, la CAPUFE recomienda revisar adecuadamente los vehículos antes de salir en un viaje largo en carretera.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista La Tinaja - Isla, km 100, dirección Isla. Reducción de carriles por atención de incidente (camioneta con falla mecánica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) December 25, 2025

Autopista México-Querétaro

La circulación se cerró cerca del kilómetro 098+000 de la autopista México-Querétaro, debido a un accidente. Los servicios de emergencia ya atienden la volcadura de un vehículo en el Estado de México.

#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 098+000, de la autopista México-Querétaro. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/N1NiokB2ZP — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 25, 2025

