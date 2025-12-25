inklusion.png Sitio accesible
Detienen a venezolanos dedicados al robo de relojes de lujo en Polanco

Accidentes paralizan carreteras y autopistas en plena Navidad: no hay paso hoy 25 de diciembre

Se registra reducción de carriles o cierres completos por accidentes en carreteras; CAPUFE y Guardia Nacional informan de incidentes esta Navidad para alertar a los vacacionistas.

México

Escrito por:  Adriana Pacheco

Debido a la gran afluencia de automóviles en las carreteras durante vacaciones decembrinas es importante que los conductores manejen con precaución, ya que viajar a exceso de velocidad, bajo los efectos del alcohol o bien hacer maniobras peligrosas cerca de tráileres o pipas cargadas con combustibles peligrosos podría ser mortal.

Con el objetivo de que los conductores bajen la velocidad o eviten por completo la zona, Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), ya informaron sobre los cierres en la circulación por accidentes hoy jueves 25 de diciembre.

Arranca el operativo carretero para vacaciones de invierno 2025

¿Qué carreteras y autopistas registran accidentes en Navidad?

Carretera Toluca-Palmillas

Se registró un fuerte accidente en el kilómetro 037+200 de la carretera Toluca-Palmillas, Estado de México. Personal de la Guardia Nacional ya atiende el incidente en donde se vio involucrado un auto particular.

Autopista Córdoba-Veracruz

Hay cierre parcial de circulación en la autopista Córdoba-Veracruz, en el kilómetro 2, dirección Córdoba, ya que un tracto camión registró una falla mecánica. Hubo reducción de carriles por atención al incidente.

Autopista La Tinaja-Isla

Se registra cierre parcial en el kilómetro 100 de la autopista La Tinaja-Isla, dirección Isla por una camioneta con falla mecánica. Para evitar este tipo de problemas, la CAPUFE recomienda revisar adecuadamente los vehículos antes de salir en un viaje largo en carretera.

Autopista México-Querétaro

La circulación se cerró cerca del kilómetro 098+000 de la autopista México-Querétaro, debido a un accidente. Los servicios de emergencia ya atienden la volcadura de un vehículo en el Estado de México.

