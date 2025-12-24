inklusion.png Sitio accesible
Google revela lo más buscado en 2025 en deportes, noticias, entretenimiento y otras categorías

Algunos hechos se quedaron marcados en la esencia de México debido a su impacto e importancia; las muerte del Papa Francisco y de Paquita la del Barrio fue tema de conversación y de búsqueda en Google.

Lo más buscado en Google por México
Google dio un recuento de los temas que fueron de los más buscados a lo largo de 2025.|Getty Images
Notas,
Es Tendencia

Escrito por:  Adriana Pacheco

Durante el 2025, México y el mundo pasó por momentos inolvidables, muchos de ellos que estuvieron en boca y el pensamiento de miles de habitantes debido a su impacto en la sociedad. Otros estuvieron llenos de tristeza o tuvieron una carga representativa de simbolismo, marcando un antes y un después en la historia. Es por ello que Google hizo un recuento de lo más buscado este año por nuestro país.

Y es que aunque todos seamos físicamente diferentes, hablemos diversos idiomas o tengamos edades variadas, siempre hay algo que nos hace pertenecer a un grupo con los mismos intereses.

Lo más buscado

  • Mundial de Clubes
  • Gemini
  • Copa Oro
  • Copa Mundial de Futbol Sub-20
  • Champions League

Personas

  • Robert Francis Prevost
  • Enrique Segoviano
  • Keylor Navas
  • Mariana Botas
  • Aldo de Nigris

En Memoria

  • Paquita la del Barrio
  • Ozzy Osbourne
  • Papa Francisco
  • Charlie Kirk
  • Diogo Jota

Películas

  • Nosferatu
  • Cómo entrenar a tu dragón
  • Lilo y Stitch
  • Superman
  • Emilia Pérez

Momentos virales

  • Labubu
  • Peanutize Me
  • Conclave
  • Loro Piana
  • Eclipse

Tecnología

  • Gemini
  • Deepseek
  • iPhone 17
  • iPhone 16
  • Nintendo Switch 2

Deportes

  • Mundial de Clubes
  • Copa Oro
  • Copa Mundial de Futbol Sub-20
  • Canelo vs Crawford

Partidos

  • América vs Toluca
  • Guadalajara vs América
  • América vs Cruz Azul
  • Portugal vs España
  • América vs Minnesota

El Papa Francisco y Paquita la del Barrio entre lo más destacado

México estuvo marcado por hechos importantes, entre ellos la muerte del papa Francisco , el 21 de abril, a los 88 años. Aunque si bien era originario de Argentina, tuvo un gran impacto debido a que nuestra nación tiene un fuerte arraigo católico, sin mencionar que fue el primer sumo pontífice latinoamericano.

Este 2025 el mundo de la música también le dijo adiós a Paquita la del Barrio el 17 de febrero, a los 77 años. Francisca Viveros Barradas (su nombre real) fue un ícono cultural por su potente voz, así como sus letras rebeldes y directas. Además era un símbolo de empoderamiento femenino en la música ranchera y regional mexicana.

