Google revela lo más buscado en 2025 en deportes, noticias, entretenimiento y otras categorías
Algunos hechos se quedaron marcados en la esencia de México debido a su impacto e importancia; las muerte del Papa Francisco y de Paquita la del Barrio fue tema de conversación y de búsqueda en Google.
Durante el 2025, México y el mundo pasó por momentos inolvidables, muchos de ellos que estuvieron en boca y el pensamiento de miles de habitantes debido a su impacto en la sociedad. Otros estuvieron llenos de tristeza o tuvieron una carga representativa de simbolismo, marcando un antes y un después en la historia. Es por ello que Google hizo un recuento de lo más buscado este año por nuestro país.
Y es que aunque todos seamos físicamente diferentes, hablemos diversos idiomas o tengamos edades variadas, siempre hay algo que nos hace pertenecer a un grupo con los mismos intereses.
Lo más buscado
- Mundial de Clubes
- Gemini
- Copa Oro
- Copa Mundial de Futbol Sub-20
- Champions League
Personas
- Robert Francis Prevost
- Enrique Segoviano
- Keylor Navas
- Mariana Botas
- Aldo de Nigris
En Memoria
- Paquita la del Barrio
- Ozzy Osbourne
- Papa Francisco
- Charlie Kirk
- Diogo Jota
Películas
- Nosferatu
- Cómo entrenar a tu dragón
- Lilo y Stitch
- Superman
- Emilia Pérez
Momentos virales
- Labubu
- Peanutize Me
- Conclave
- Loro Piana
- Eclipse
Tecnología
- Gemini
- Deepseek
- iPhone 17
- iPhone 16
- Nintendo Switch 2
Deportes
- Mundial de Clubes
- Copa Oro
- Copa Mundial de Futbol Sub-20
- Canelo vs Crawford
Partidos
- América vs Toluca
- Guadalajara vs América
- América vs Cruz Azul
- Portugal vs España
- América vs Minnesota
El Papa Francisco y Paquita la del Barrio entre lo más destacado
México estuvo marcado por hechos importantes, entre ellos la muerte del papa Francisco , el 21 de abril, a los 88 años. Aunque si bien era originario de Argentina, tuvo un gran impacto debido a que nuestra nación tiene un fuerte arraigo católico, sin mencionar que fue el primer sumo pontífice latinoamericano.
Este 2025 el mundo de la música también le dijo adiós a Paquita la del Barrio el 17 de febrero, a los 77 años. Francisca Viveros Barradas (su nombre real) fue un ícono cultural por su potente voz, así como sus letras rebeldes y directas. Además era un símbolo de empoderamiento femenino en la música ranchera y regional mexicana.
