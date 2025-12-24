Google revela lo más buscado en 2025 en deportes, noticias, entretenimiento y otras categorías

Durante el 2025, México y el mundo pasó por momentos inolvidables, muchos de ellos que estuvieron en boca y el pensamiento de miles de habitantes debido a su impacto en la sociedad. Otros estuvieron llenos de tristeza o tuvieron una carga representativa de simbolismo, marcando un antes y un después en la historia. Es por ello que Google hizo un recuento de lo más buscado este año por nuestro país.

Y es que aunque todos seamos físicamente diferentes, hablemos diversos idiomas o tengamos edades variadas, siempre hay algo que nos hace pertenecer a un grupo con los mismos intereses.

Lo más buscado



Mundial de Clubes

Gemini

Copa Oro

Copa Mundial de Futbol Sub-20

Champions League

Personas

Robert Francis Prevost

Enrique Segoviano

Keylor Navas

Mariana Botas

Aldo de Nigris



En Memoria



Paquita la del Barrio

Ozzy Osbourne

Papa Francisco

Charlie Kirk

Diogo Jota

Películas

Nosferatu

Cómo entrenar a tu dragón

Lilo y Stitch

Superman

Emilia Pérez



Momentos virales

Labubu

Peanutize Me

Conclave

Loro Piana

Eclipse

Tecnología

Deepseek

iPhone 17

iPhone 16

Nintendo Switch 2

Deportes

Canelo vs Crawford

Partidos

América vs Toluca

Guadalajara vs América

América vs Cruz Azul

Portugal vs España

América vs Minnesota

Google abre acceso a chats de empresa para los jefes

El Papa Francisco y Paquita la del Barrio entre lo más destacado

México estuvo marcado por hechos importantes, entre ellos la muerte del papa Francisco , el 21 de abril, a los 88 años. Aunque si bien era originario de Argentina, tuvo un gran impacto debido a que nuestra nación tiene un fuerte arraigo católico, sin mencionar que fue el primer sumo pontífice latinoamericano.

Este 2025 el mundo de la música también le dijo adiós a Paquita la del Barrio el 17 de febrero, a los 77 años. Francisca Viveros Barradas (su nombre real) fue un ícono cultural por su potente voz, así como sus letras rebeldes y directas. Además era un símbolo de empoderamiento femenino en la música ranchera y regional mexicana.

