Hoy No Circula en Edomex y medidas por activación de fase 1 de contingencia ambiental

El Gobierno del Estado de México activó la Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco por el alto índice de contaminación después la quema constante de pirotecnia y coehetes durante la celebración de la Navidad.

De acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico, los municipios más afectados por la mala calidad del aire son: Nezahualcóyotl, Tlanepantla, Tultitlán y Xalostoc.

¿Qué medidas aplican en la fase 1 de contigencia ambiental?

Las medidas que deben respetarse ante la activación de la fase 1 de contingencia ambienta son las siguientes, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México:

A los grupos sensibles se les recomienda evitar actividades físicas (moderadas y vigorosas)

Evitar actividades al aire libre

Usar cubrebocas al salir a la calle para disminuir la respiración de contaminantes

No quemes basura a cielo abierto

Implementación de clases virtuales en escuelas de nivel básico

Se posponen eventos deportivos o espectáculos masivos programados

¿Cómo aplicará el Hoy No Circula?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula en el Valle de México, este jueves deben quedarse en casa: vehículos con engomado verde, autos con placas terminadas en 1 o 2 y autos con holograma 1 o 2.

