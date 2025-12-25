Hoy No Circula en Edomex y medidas por activación de fase 1 de contingencia ambiental
Se posponen eventos maisvos y uso de cubrebocas son de las medidas que deben cumplirse ante la activación de la Fase 1 de contingencia ambiental.
El Gobierno del Estado de México activó la Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco por el alto índice de contaminación después la quema constante de pirotecnia y coehetes durante la celebración de la Navidad.
De acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico, los municipios más afectados por la mala calidad del aire son: Nezahualcóyotl, Tlanepantla, Tultitlán y Xalostoc.
December 25, 2025
¡Atención! ⚠️ El Gobierno del Estado de México activó la Fase 1 del Programa para la Atención de Contingencias Ambientales Atmosféricas en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco
¿Qué medidas aplican en la fase 1 de contigencia ambiental?
Las medidas que deben respetarse ante la activación de la fase 1 de contingencia ambienta son las siguientes, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México:
- A los grupos sensibles se les recomienda evitar actividades físicas (moderadas y vigorosas)
- Evitar actividades al aire libre
- Usar cubrebocas al salir a la calle para disminuir la respiración de contaminantes
- No quemes basura a cielo abierto
- Implementación de clases virtuales en escuelas de nivel básico
- Se posponen eventos deportivos o espectáculos masivos programados
¿Cómo aplicará el Hoy No Circula?
De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula en el Valle de México, este jueves deben quedarse en casa: vehículos con engomado verde, autos con placas terminadas en 1 o 2 y autos con holograma 1 o 2.
