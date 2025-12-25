Tragedia en Veracruz: Autobús de pasajeros cae a barranco; habría salido de la CDMX

Al menos 10 personas murieron, entre ellos un menor de edad y 32 más resultaron lesionadas, después de que un autobús de la línea Conexión, cayera a un barranco en el municipio de Zontecomatlán, en la Sierra de Huayacocotla, Veracruz .

Este trágico hecho se registró durante la tarde del 24 de diciembre, es decir, en Nochebuena, cuando el autobús aparentemente perdió el control y cayó al abismo. Se cree que la falta de visibilidad en la zona y el exceso de peso pudieron ser las causas del accidente.

Heridos por el accidente en Veracruz

Las personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales ubicados en los municipios de Chicontepec y Huayacocotla, mientras que el Gobierno de Veracruz señaló que la atención se coordinaba también entre autoridades de Hidalgo y los paisanos voluntarios que llegaron para apoyar en la zona de la tragedia.

"Teniendo como objetivo el apoyo a cada uno de los afectados y sus familiares, estaremos atentos y actualizando la información, cabe mencionar que continúan las labores de investigación en las dependencias correspondientes y estaremos pendientes para poder dar a conocer a las personas que desafortunadamente perdieron la vida, teniendo hasta ahora un número de 9 adultos y 1 menor fallecidos".

¿Qué se sabe del autobús?

De acuerdo con los primeros reportes, el autobús habría salido de la Ciudad de México (CDMX) y tenía como destino Chicontepec, zona serrada de la Huasteca veracruzana. En redes sociales ya circula una "ultima fotografía" de los pasajeros, muchos de ellos que querían pasar la Navidad con sus seres queridos.

Presuntos pasajeros que viajaban en el autobús que se accidentó en Zontecomatlán, Veracruz.|La Expresión de Veracruz | Facebook

