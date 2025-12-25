Voluntarios de la CDMX cocinan para repartir comida en Nochebuena y Navidad

Durante las fiestas decembrinas no todos pueden disfrutar de un pavo navideño y una comida gourment, ya que muchos capitalinos se encuentran en situación de calle o tienen escasos recursos, es por ello que varios voluntarios se organizan para cocinarles y puedan llevarse algo al estómago en Nochebuena y Navidad .

Esta misión la encabeza el sacerdote Benito Torres de la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, Ciudad de México, quien cambia su sotana por un madil por algunas horas. Él cocina con un ejército de voluntarios para repartir comida durante el 24 y 25 de diciembre.

Familias reparten comida a los más necesitados esta Navidad

"Muchas familias que por cuestiones económicas o familias no puedan tener una cena navideña , no puedan tener un plato en su mesa, nosotros lo vamos a acercar a través de varios voluntarios", señaló el padre Benito a Fuerza Informativa Azteca (FIA).

¿Cuál es la tarea de los voluntarios en Navidad?

Esta Navidad los voluntarios trabajan en cocinar al menos 800 pollos, algunos al carbón, otros rostizados, así como en picar alimentos para hacer completos o en el empaquetamiento.

Edwin Rojas, niño de 12 años, ayuda a sus padres que están en el asador y asegura que se siente muy bien de poder ayudar a los demás para que puedan comer algo.

Acciones que te llegan al corazón

El sacerdote Benito Torres recordó que hace dos años un niño de la calle le pidió que lo adoptara y este comentario le rompió el corazón, ya que hay otras instituciones para este tipo de situaciones.

"A veces ponemos pretextos para servir a los demás, pero creo que el tiempos es lo más valioso que puedes otorgar a un ser humano", dijo Graciela Bernal, voluntaria.

